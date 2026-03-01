İSTANBUL 9°C / 3°C
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
  • Katil İsrail ''İran'ın 7 üst düzey isminin öldürüldüğünü'' iddia etti
Dünya

Katil İsrail ''İran'ın 7 üst düzey isminin öldürüldüğünü'' iddia etti

Katil İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarında İran Savunma Bakanı ve DMO Komutanının öldüğü iddiasında bulundu.

1 Mart 2026 Pazar 03:04
Katil İsrail ''İran'ın 7 üst düzey isminin öldürüldüğünü'' iddia etti
ABONE OL

İsrail ordusu İran'a yönelik saldırılarında İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Ali Hamaney'in Danışmanı Ali Şemhani ile Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Salah Asadi'nin öldüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'a düzenlenen saldırılarda 7 üst düzey savunma yetkilisinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da, güvenlik sisteminin üst düzey liderlerinin toplandığı iki yerin tespit edilmesinin ardından "sürpriz" bir saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

Üst düzey komutanların hedef alındığı belirtilen açıklamada, İran Savunma Bakanı Nasırzade, DMO Komutanı Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve İran lideri Hamaney'in Danışmanı Şemhani ve Hatem el-Enbiya (Askeri İstihbarat) Başkanı Asadi'nin fotoğrafları paylaşılarak saldırılarda hayatlarını kaybettikleri iddiasına yer verildi.

