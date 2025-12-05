Katil İsrail işbirlikçisi Gazze'de öldürüldü! Hamas'tan ''ibret olsun'' mesajı

Hamas'tan, Gazze'de İsrail ile işbirliği yaparak çete kuran ve çeşitli suçlar işleyen Ebu Şebab'ın öldürülmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in öldürülen işbirlikçisi Yasir Ebu Şebab'ın başına gelenler halkına ve vatanına ihanet eden, işgalci İsrail'in elinde bir araç olmaktan memnuniyet duyan herkesin kaçınılmaz sonudur." ifadesi kullanıldı.

Yasir Ebu Şebab ve çetesinin işlediği suçların, "milli ve toplumsal düzenden açıkça bir sapmanın örneği olduğu" kaydedilen açıklamada, Filistin halkına saldıran Ebu Şebab ve İsrail ile işbirliği yapanlardan desteğini çeken Filistinli ailelerin ve aşiretlerin tutumundan övgüyle bahsedildi.

Açıklamada, İsrail'in "sosyal ve ahlaki açıdan iflas etmiş hukuk tanımaz çeteleri Gazze'deki emelleri için kullanmasının" Filistin halkının kararlılığı ve direnişi karşısında "bir çaresizlik halini yansıttığı" aktarıldı.

İsrail'in işbirlikçilerini koruyamadığına vurgu yapılan açıklamada, "Halkının güvenliğini tehlikeye atan ve düşmanına hizmet eden herkesin kaderi, tarihin çöplüğüne atılmak, toplumdaki tüm saygınlığını ve itibarını kaybetmektir." ifadesine yer verildi.

Filistin halkının ulusal kurumlarıyla olan birliğinin, "Filistin'in iç yapısına zarar vermeye yönelik her türlü girişime karşı bir güvence" olduğu vurgulanan açıklamada, suç çeteleri ve şüpheli projelere hizmet edenlerin halkın içinde kendisine yer bulamayacağı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, güvenlik kaynaklarının çete lideri Ebu Şebab'ın ölümünü doğruladığını duyurmuştu.

- ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN EBU ŞEBAB İSRAİL İLE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞTI

Geçmişte yasa dışı suç örgütü liderliği ve uyuşturucu ticareti nedeniyle Gazze'de hapis yatan Ebu Şebab, İsrail ordusunun Gazze'deki hapishanelere saldırıları sırasında serbest kaldı.

İsrail'in, Gazze'nin güneyinde silahlandırdığı yasa dışı çeteye liderlik eden Ebu Şebab, açlık çeken Gazze halkına gönderilen insani yardımları, İsrail ordusunun onayıyla yağmalamasıyla tanınıyordu.

Gazze'de Hamas'a karşı tehditler yayınlayan Yasir Ebu Şebab, İsrail ordusuyla işbirliği halinde hareket ediyordu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı savaşmak için bazı çeteleri silahlandırdığını kabul ederek, Ebu Şebab'ın kendileriyle işbirliği içinde olduğunu itiraf etmişti.

Ebu Şebab, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları ve yardım girişini engelleyerek büyük bir insanlık felaketine yol açtığı dönemde, Refah'ın Mısır sınırına yakın bir noktadaki bölgede, kendileri tarafından insani yardım dağıtımı yapılacağını söyleyerek, Filistinlileri bu bölgeye gelmeye davet etmişti.

Hamas ve İsrail arasında 10 Ekim'de sağlanan ateşkesin ardından, Ebu Şebab ve milisleri, İsrail ordusunun Gazze'de işgalini sürdürdüğü Refah bölgesinde, lüks araçlar ve silahlarla gezerken görüntülerini paylaşıyordu.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.17 İsrailli gazeteciler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, İsrail ordusuyla işbirliği yapan ve Gazze Şeridi'nde öldürülen Yasir Ebu Şebab'a güvenmesini "stratejik bir hata" olarak değerlendirdi.

04.16 New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde, Gazze'de İsrail ateşi altında bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın hikayesini anlatan "Hind Rajab'ın Sesi" filmi gösterildi.

02.58 Gazze'de İsrail ordusu ile işbirliği yaparak silahlı çete kuran Yasir Ebu Şebab'ın aşireti et-Tarabin, Ebu Şebab'ın öldürülmesiyle aşiretin "tarihini ve duruşunu yansıtmayan bir utanç sayfasının kapandığını" belirtti.

02.01 İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımına katılan ve psikolojik sorunlar yaşayan bir İsrail askerinin intihar ettiği belirtildi.

01.38 Hamas, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuyla işbirliği yapan silahlı çete lideri Yasir Ebu Şebab'ın öldürülmesine ilişkin, "Halkına ve vatanına ihanet eden, işgalci İsrail'in elinde bir araç olmaktan memnuniyet duyan herkesin kaçınılmaz sonudur." açıklamasında bulundu.

00.21 İsrail'in, Hamas'ın Ramallah'taki önde gelen liderlerinden 75 yaşındaki Muhammed Ebu Tayr'ı, Ramle'deki Nitzan Hapishanesi'nin yer altındaki bölümüne nakletme kararı aldığı ve bunun tutukluları infaz politikasının bir parçası olduğu belirtildi.

00.10 Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda, İsrail'in, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylamaktan kaçınılıp yarışmasına izin verilmesinin ardından İspanya devlet televizyonu RTVE'nin yarışmadan çekilme kararı İspanya hükümetince memnuniyetle karşılandı.

- GAZZE'DE İSRAİL SOYKIRIMI

ABD ve İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve büyük insani yardım kuruluşları yerine Gazze'de insani yardımları söz konusu vakıf üzerinden dağıtmaya çalışmış, vakıf, ekim ayında faaliyetlerini durdurmadan önce ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

Gazze'de bu vakfa ait insani yardım merkezleri yakınında bekleyen çok sayıda Filistinli, İsrail ordusunun ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, ateşkese kadar, 27 Mayıs'tan sonra 2 bin 610 kişi yaşamını yitirmiş, 19 bin 143 kişi yaralanmıştı.

Gazze'de 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra ise İsrail, hem düzenlediği saldırılar hem de üzerinde uzlaşılan miktarda insani yardımın bölgeye girişini engelleyerek anlaşmayı ihlal ediyor.

İsrail, ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023'te Gazze'de geniş çaplı bir savaşı başlatmıştı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bin kişi yaralandı.