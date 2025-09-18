Katil İsrail işgali genişletiyor! ''Ölüm yolu''nda büyük acı

İsrail'e ait tank ve ağır iş makinalarının da bulunduğu askeri araçların, Gazze kentinin kuzeybatısındaki yeni mahallelere ilerlediği bildirildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail tankları Gazze kentinin kuzeyindeki Saftavi Mahallesi ile Cella Caddesi'nin sona erdiği bölgeden yüzlerce metre içeriye girdi.

Ayrıca, aralarında kepçelerin de bulunduğu ağır İsrail askeri araçları, kentin kuzeybatısında Kerame Kuleleri ile Muhaberat bölgelerinin çevresinde çalışma yaptı.

İsrail ordusu, Saftavi Mahallesi ile Cella Caddesi'nin sona erdiği bölgede bulunan askeri araçların fotoğraf ve görüntülerini yayımladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı.



Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

İsrail Savunma Bakanı Katz, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, yeniden kara saldırılarına başladıkları Gazze kentini yok etme tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, iki gün içinde Gazze şehrine 150'den fazla hava ve topçu saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

"ÖLÜM YOLU"NDA BÜYÜK DRAM

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik yoğun bombardımanı ve zorunlu tahliye uyarıları nedeniyle yüzlerce Filistinli ailenin kuzeyden güneye doğru göçü devam ediyor.



Filistinliler, saatler süren zorlu yürüyüşte çocuklarını kucaklarında taşıyarak bombardıman ve insansız hava araçlarının tehdidi altında güneye doğru ilerliyor.

Güneye ulaşan Filistinliler ise gıda, temiz su ve ilaç sıkıntısının yaşandığı geçici barınma merkezlerinde zor şartlarla karşı karşıya kalıyor.



"Ölüm yolu" olarak nitelendirilen göç sırasında çok sayıda sivil hayatını kaybederken, hayatta kalanlar bugün güvenli bir barınaktan ve temel insani ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

03.14 İsrail ordusunun, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 99 Filistinli yaşamını yitirdi.

03.11 Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere karşı elektroşok ve plastik mermi kullanımının arttığını, Negev ve Ofer hapishanelerinde uyuz hastalığının yayıldığını bildirdi.

01.38 ABD'nin New York kentinde, İsrail karşıtı Ortodoks Yahudiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun haftaya başlayacak Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantılarına katılacak olmasını protesto etti.

00.07 Çok sayıda dünyaca ünlü oyuncu, müzisyen, yazar, aydın ve aktivist, Filistin'de katliamın durması ve ateşkes için ortak çağrı yaptı.

00.00 Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve aktivistlerden oluşan yüzlerce kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki evinin önünde protesto düzenleyerek, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nden yakınlarının serbest bırakılması için Hamas ile esir takası anlaşması yapılmasını talep etti.

- İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE KARA SALDIRILARI BAŞLATTIĞINI DUYURMUŞTU

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını açıklamıştı.

Kara saldırılarına şu an için iki tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edilmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu da yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.