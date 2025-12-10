Katil İsrail kana doymuyor! Ateşkese rağmen bomba yağdırdılar

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'nin güneyi ve kuzeyinde yeni hava saldırıları düzenledi.

Görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentini havadan bombaladı.

İsrail ordusu kentin doğusunu topçu atışlarıyla vururken, Refah'ın kuzey ve doğu bölgelerine de helikopterler ile yoğun ateş açtı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail güçleri, Beyt Lahiya'da kendilerinin kontrolü altında bulunan alanlarda bazı binaları ve tesisleri patlayıcılarla yıktı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve Zeytun Mahallelerinde de benzer yıkımlar gerçekleştirildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Kastal Kuleleri bölgesinde ise Filistinli bir çocuk İsrail askeri araçlarından açılan ateş sonucu yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.48 Bolivya'da seçimleri kazanan merkez sağcı Rodrigo Paz yönetimi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası 2023'te kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edildiğini duyurdu.

02.16 BM Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in Gazze'deki sarı hattın "artık Gazze ile İsrail arasındaki yeni sınır olduğu" yönündeki açıklamalarının ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planının özüne ve ruhuna aykırı göründüğünü vurgulayarak, "Gazze ve İsrail sınırlarında herhangi bir değişikliğe kesinlikle karşıyız" açıklamasında bulundu.

01.58 Mısır, Filistinlileri yerinden etmeyi veya Gazze Şeridi'nin demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan her türlü çağrıyı "kesinlikle" reddettiğini duyurdu.

00.33 Türkiye, Gazze'deki durumun, soykırım gibi ağır uluslararası suçların tekrarlanmasını önlemenin acil bir ihtiyaç olduğunun acı bir hatırlatıcısı ve uyarısı olduğunu belirtti.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen zaman zaman çeşitli iddialarla Filistinlileri hedef alan saldırılarda bulunuyor.