Katil İsrail kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 44 bin 835'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 433. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 433 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 44 BİN 835'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 44 bin 835'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 433 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 30 kişinin hayatını kaybettiği, 99 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 835'e, yaralı sayısının da 106 bin 356'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

14:08 'Gazze kasabı' Netanyahu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Gazze'de olası ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistin topraklarını gasbeden "İsraillilerin yaşam hakkının Filistinlilerin seyahat özgürlüğünden öncelikli olduğunu" iddia ederek, işgal altındaki Batı Şeria'da yollara kalıcı bariyer konulması talebinde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 30 artarak 44 bin 835'e yükseldi.

BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), Gazze'de 200 bin kişiye insani yardım ulaştırıldığını açıkladı.

İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ele aldığı bildirildi.

ABD medyasına konuşan Arap arabulucular, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması için kilit bir talebinden vazgeçtiğini ve İsrail askerlerinin ateşkes süresince geçici olarak Gazze'de kalmasına izin vereceğini iddia etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 37 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusunun Balata Mülteci Kampı'na baskınında 1 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 2 aydan beri sürdürdüğü katliamlar sonucu 4 binden fazla Filistinlinin öldüğü ya da kaybolduğu bildirildi.

İsrail ordusu, ekim ayının ilk haftasından bu yana yoğun şekilde düzenlediği saldırı, kuşatma ve tehcir eylemlerine devam ettiği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivillerin bulunduğu yerleşim birimlerini havaya uçuruyor.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joaquin Castro, İsrail'in Gazze'de savaş suçu işlediğini ve ABD yönetiminin Başbakan Binyamin Netanyahu'ya "dur" demeyerek büyük hata yaptığını söyledi.

01:44 İsrail'de, 7 Ekim 2023 saldırıları ve sonrasında yaşanan ihmaller konusunda devlet soruşturma komisyonu kurulmasına ilişkin önerge, mecliste (Knesset) yapılan oylamada reddedildi.

01:31 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Gazze'de derhal kapsayıcı ve kalıcı ateşkes ile esirlerin koşulsuz serbest bırakılması talep edilen karar tasarısını kabul etti.

01:21 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğin yinelendiği ve İsrail'e uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılan karar tasarısını kabul etti.

00:14 İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yaptıkları görüşmede Gazze'deki gelişmeleri ve İngiltere'nin UNRWA'ya desteğini ele aldı.

00:00 İsrail'de 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonan 4 Filistinlinin İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) tarafından sorgulanırken öldüğü belirlendi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 805 Filistinli şehit oldu, 106 bin 257 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 806 Filistinli hayatını kaybetti.