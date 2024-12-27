Katil İsrail kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 45 bin 436'ya yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 448. gününde sürüyor.

GAZZE'DE CAN KAYBI 45 BİN 436'YA YÜKSELDİ

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 37 Filistinlinin şehit olması sonucu toplam can kaybı 45 bin 436'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 448 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 37 kişinin hayatını kaybettiği, 98 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 436'ya, yaralı sayısının da 108 bin 38'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Filistin'de, İsrail'in saldırılarında vücudunda yanıklar oluşan yaralıların tedavisinde görev alan Şifa Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başkanı Doktor Ahmed El Mohallalati, imkansızlıklar içinde insanları hayatta tutmak için verdikleri mücadeleyi anlattı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, mensuplarından birinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, İsrail askerleri arasında patlayıcı yerleştirilmiş kemerle kendisini patlattığını belirtti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırıma devam ettiği Gazze Şeridi'nde, zorla yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadırlarda bir sağlık çalışanının, şiddetli soğuk nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Soykırım çalışmaları uzmanı Martin Shaw, Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davasının, Gazze'de süren soykırımın dünya tarihinde uzun süre hatırlanmasını sağlayacağını belirtti.

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesini kuşatma altına alarak sağlık personelinin ve yaralıların dışarı çıkmasını talep etti.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine 3 ayda düzenlediği saldırılarda 4 bin 800 kişi öldü ya da kayboldu

İsrail'in Gazze ve Refah'a saldırılarında 6 Filistinli öldü

03:32 İsrail ordusu, hava ve karadan şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyinde onlarca binayı güçlü patlayıcılarla havaya uçurdu.

02:06 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesinin çevresine düzenlediği bombalı saldırılarda, hastane müdürü ile 6 sağlık personeli yaralandı.

00:16 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda özel birliklerinde görevli 1 binbaşının öldüğünü açıkladı.

00:14 İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 5'i sağlık çalışanı olmak üzere 50'ye yükseldiği bildirildi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 339 Filistinli şehit oldu, 107 bin 764 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 822 Filistinli hayatını kaybetti.