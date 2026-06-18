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Dünya

Katil İsrail kana doymuyor: Gazze'de şehit sayısı 73 bin 18'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 73 bin 18'e ulaştı.

AA18 Haziran 2026 Perşembe 11:06 - Güncelleme:
Katil İsrail kana doymuyor: Gazze'de şehit sayısı 73 bin 18'e yükseldi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan şehit sayılarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 2 şehit ve 8 yaralının getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişinin şehit olduğu, 3 bin 165 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 73 bin 18'e, yaralı sayısının 173 bin 273'e yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu aktarılıyor.

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