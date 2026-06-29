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Dünya

Katil İsrail kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 73 bin 58'e yükseldi

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı 73 bin 58'e ulaştı.

AA29 Haziran 2026 Pazartesi 12:32 - Güncelleme:
Katil İsrail kana doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 73 bin 58'e yükseldi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırıları sonucu şehit olan 4 kişinin cenazesi ile 8 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1045 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 380 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 786 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 58'e, yaralı sayısının 173 bin 488'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

  • İsrail saldırısı
  • Gazze şehitleri
  • şehit

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