Dünya

Katil İsrail kana doymuyor! Gazze'de siviller hedefte: Şehit sayısı arttı

Katil İsrail ordusunun Gazze'deki soykırımında şehit sayısı artıyor. Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu bölgeler ve mahalleler hedef alındı.

6 Mart 2026 Cuma 23:20
Katil İsrail kana doymuyor! Gazze'de siviller hedefte: Şehit sayısı arttı
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Halife Okulu yakınlarında açılan ateş sonucu 12 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'nin doğusundaki Tuffah Mahallesini hedef alan bombardıman sonucu öldürülen 54 yaşındaki bir Filistinlinin naaşı El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail askerleri, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde bir Filistinliyi gerçek mermiyle hedef aldı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu vurulan Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Tuffah Mahallesi'ne dronla düzenlediği saldırıda da 22 yaşında bir genç yaralandı.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 72 bin 120'ye ulaştığı açıklanmıştı.

