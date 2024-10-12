Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, ülkenin doğusunda yer alan Baalbek bölgesine bağlı Sarain el-Tahta beldesinde bir yumurta deposuna İsrail hava saldırısı gerçekleşti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Kevseriyye es-Siyad beldesinde 3 katlı bir bina İsrail hava saldırısı sonucu yerle oldu.

Beldeye yoğun saldırıların ardından Kevseriyye es-Siyad ile el-Gassaniyye beldeleri arasındaki yol trafiğe kapandı.

Yine Lübnan'ın güneyindeki Sur ilçesine bağlı el-Huş bölgesi çevresi, Nebatiye kentinin güneyindeki Zifta ve Zahrani beldeleri İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

Saldırılarda, can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara dair bilgi verilmedi.



HAVA SALDIRISINDA 5 KİŞİ ÖLDÜ

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney ve kuzey bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında 5 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki, Cebel-i Lübnan vilayetine bağlı Barca beldesine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in ayrıca Hristiyanların yoğunlukta yaşadığı Beyrut'un kuzeyindeki Keservan bölgesinde bir eve düzenlediği saldırıda da ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 9 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

İRAN MECLİS BAŞKANI KALİBAF, LÜBNAN'A DESTEK MESAJI İLETMEK İÇİN BEYRUT'A GİTTİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a destek mesajını iletmek üzere başkent Beyrut'a gitti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Kalibaf, kendi kullandığı uçağıyla gittiği Beyrut'ta basına açıklama yaptı.

Parlamentolararası Birlik Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gittiğini belirten Kalibaf, "Cenevre'ye bir geziye gidiyorum fakat ondan önce İran halkının, liderinin ve cumhurbaşkanının Lübnan halkına her zaman yanında olduğumuz mesajını iletmek için Sayın Nebih Berri'nin daveti üzerine Beyrut'a gelmeyi tercih ettim." dedi.

BOĞULMA TEHLİKESİ YAŞAYAN 99 KİŞİ KURTARILDI

İsrail saldırıları altında olan Lübnan'ı denizden yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 99 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

Lübnan ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Lübnan'ın kuzeyinden 2 botla Kıbrıs adasına doğru yasa dışı yollarla geçmeye çalışan kişilerin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, Lübnan ordu unsurlarının, botları denize açıldıktan sonra batan 98'i Suriyeli ve 1'i Lübnanlı toplam 99 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

AMBULANSLARI VURMAKLA TEHDİT ETTİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki ambulansları, "Hizbullah üyelerini ile silah" taşıdıklarını iddia ederek hedef almakla tehdit etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın silahlı kişileri ve silahları taşımak için ambulans kullandığını iddia etti.

Sağlık ekiplerine Hizbullah üyeleriyle işbirliği yapmamaları çağrısında bulunan Adraee, İsrail ordusunun, silahlı kişileri taşıyan her türlü araca karşı gerekli tedbirleri alacağı tehdidinde bulundu.

ARTAN İHTİYAÇLARLA BAŞA ÇIKMAKTA ZORLANIYORLAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in havadan ve karadan saldırılar düzenlediği Lübnan'daki sağlık sisteminin artan ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını belirtti.

Ghebreyesus, İsrail'in saldırdığı Lübnan'daki sağlık sistemine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Lübnan'da saldırı altında bulunan bölgelerdeki 207 sağlık ocağından 100'ünün şiddetin artması nedeniyle şu anda kapalı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Saldırıların ardından yapısal hasar sebebiyle 5 hastane kapandı. Yaklaşık 100 kişinin ölümüne neden olan, sağlık çalışanlarına ve tesislerine yönelik saldırılar durdurulmalı. Yaralı sayısı artıyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Lübnan'daki sağlık sisteminin sınırlı insan ve kaynak kapasitesi nedeniyle ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını vurgulayarak, "Hastaların ve sağlık çalışanlarının acilen korunmasını istiyoruz. Barış istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

GÖÇ EDENLERİN SAYISI 430 BİNİ AŞTI

İsrail saldırıları altında olan Lübnan'dan Suriye'ye göç edenlerin toplam sayısının 430 bini geçtiği bildirildi.

Lübnan Bakanlar Kurulu Başkanlığı, İsrail saldırılarının yol açtığı zararlar ve insan hareketliliği gibi ülkedeki son durumu yansıtan verilerin yer aldığı bir rapor yayımladı.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 229'a, yaralananların sayısının ise 10 bin 380'e yükseldiği kaydedilen raporda, bugüne kadar ülke içinde yerinden edilen kişiler için 1032 merkez açıldığı ve bunların 837'sinde yer kalmadığı, 187 bin kişinin (39 bin 300 ailenin) Lübnan İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmeliklerle listelenen merkezlere kaydedildiği aktarıldı.

Raporda, 23 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında 317 bin 457'si Suriye, 115 bin 44'ü Lübnan vatandaşı olmak üzere toplam 430 binden fazla kişinin ülke topraklarından Suriye'ye geçtiği bildirildi.

İSRAİL'DEN LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEKİ 22 KÖYE TAHLİYE UYARISI

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki 22 köyün sakinine evlerini terk etmeleri ve güneye gelmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

İsrail ordusu, başta ülkenin güneyi olmak üzere Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Albay Avichay Adraee sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki 22 köye tahliye çağrısında bulundu. Adraee, "Hizbullah'ın faaliyetleri İsrail ordusunu harekete geçmeye zorluyor. Güvenliğiniz için evlerinizi derhal tahliye etmelisiniz. Hizbullah üyelerinin, tesislerinin veya silahlarının yakınında bulunan herkes hayatını tehlikeye atıyor. Evlerinizi terk etmeli ve Awali Nehri'nin hemen kuzeyine geçmelisiniz" ifadelerini kullandı. Adraee, "Güneye doğru herhangi bir hareket, hayatınız için tehlike oluşturacağı için güneye gitmeniz yasaktır. Şartlar uygun olduğunda evlerinize ne zaman dönebileceğinizi size bildireceğiz" dedi.

⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 2 BİN 229 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 229 kişi öldü, 10 bin 380 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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