Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve İsrail'in gece saatlerinde bu bölgeye yönelik en şiddetli saldırılarını gerçekleştirdiği belirtildi.



Beyrut'un Dahiye bölgesinden patlama seslerinin duyulduğu ve bölgeyi siyah dumanların kapladığı aktarıldı.



İsrail'in Es-Safir ve Burc el-Baracine bölgelerini, havalimanı yolu üzerindeki bir benzin istasyonunu, Amerikan Mahallesi ve Gubeyri bölgesindeki bazı binaları ve birçok noktayı hedef aldığı kaydedildi.



Öte yandan İsrail ordu sözcüsü Avichai Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, "gece saatlerinde İsrail savaş uçaklarının, hassas istihbarat rehberliği altında Beyrut bölgesine birçok saldırı düzenleyerek çok sayıda silah deposunu ve yapıyı hedef aldığını" ifade etti.



Adraee, "Hizbullah'ın savaş araçlarını ve üretim tesislerini Beyrut'un kalbindeki konutların altına yerleştirerek, bölge sakinlerini tehlikeye attığı" iddiasında bulundu.



İsrail ordu sözcüsünün iddialarına ilişkin Hizbullah'tan henüz bir açıklama yapılmadı ancak daha önce ordunun benzer iddialarını reddetmişti.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail'in talebine rağmen Lübnan'da kalacağını açıkladı.

04:58 İsrail ordusu, İran'ın saldırısında askeri üslerin hasar gördüğünü kabul etti

01:18 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Tel Aviv hükümetine silah ambargosu çağrısına yanıt veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ifadelerinin "aşırıya kaçtığını" belirtti

00:35 Beyrut'ta İsrail'in hedef gösterdiği noktalarda şiddetli patlamalar meydana geldi