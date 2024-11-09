İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2024 Cumartesi / 8 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3869
  • EURO
    36,8522
  • ALTIN
    2968.42
  • BIST100
    9184.82
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Katil İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırıda 2'si çocuk 7 kişinin öldüğü, 46 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 17:13 - Güncelleme:
Katil İsrail Lübnan'ın güneyine saldırdı: 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

Lübnan Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, İsrail ordusunun Sur kentine düzenlediği hava saldırısında 2'si çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirdi.

Hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için parçalanan cesetler üzerinde DNA testi yapılacağı belirtildi.

Saldırı bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.