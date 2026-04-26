26 Nisan 2026 Pazar / 10 Zilkade 1447
  • Katil İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor! Gazze'de şehit sayısı 73 bine dayandı
Dünya

Katil İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor! Gazze'de şehit sayısı 73 bine dayandı

Katil İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit edilenlerin sayısı 72 bin 587'ye ulaştı.

AA26 Nisan 2026 Pazar 11:27 - Güncelleme:
Katil İsrail ordusu ateşkes dinlemiyor! Gazze'de şehit sayısı 73 bine dayandı
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 2 şehit ve 11 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 811 kişinin şehit edildiğini, 2 bin 278 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 761 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam şehit sayısının 72 bin 587'ye, yaralı sayısının da 172 bin 381'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Trump'a silahlı saldırı girişimi! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

