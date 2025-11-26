Katil İsrail ordusu ateşkes tanımıyor! Katliamı itiraf ettiler

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın doğusunda sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "muhtemelen" ifadesine yer verilerek tünellerden çıktığı öne sürülen Filistinlilerin silahlı olduğu iddia edildi ve söz konusu kişilerin İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Ordudan yapılan bir diğer açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail askerlerine yaklaştığı iddia edilen bir Filistinlinin ateş açılarak öldürüldüğü kaydedildi.

- REFAH'TA MAHSUR KALAN FİLİSTİNLİLER

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çok sayıda Filistinli, 10 Ekim'de devreye giren ateşkes sonrasında mahsur kalmış ve İsrail, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia ettiği Filistinlilerin bölgeden çıkışına, arabulucu ülkelerin çabalarına rağmen, izin vermemişti.

İsrail basınında geçen ay çıkan haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Refah'ta Sarı Hat'ın gerisinde mahsur kalan Kassam Tugayları üyelerinin silahlarını bırakması karşılığında Gazze'nin batısına güvenli geçişini değerlendirdiği iddia edilmişti.

Bu haberin ardından Netanyahu'nun kabinesindeki bazı aşırı sağcı bakanlar, buna tepki göstererek Başbakan'dan güvenli geçişe izin vermemesi için baskı yapmıştı.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki yaklaşık 200 Kassam Tugayları üyesinin güvenli geçişini değerlendirdiği yönündeki haberin doğru olmadığı kaydedilmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti ile çevresindeki beldelere sabah saatlerinde geniş çaplı saldırı başlattı.

02.44 Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından, yerinden edilmiş kişilerin barındığı çadırların yaşamaya uygun olmadığı belirtilerek uluslararası taraflar ile insani yardım kuruluşlarına Gazze'nin yeniden inşa süreci başlayana kadar prefabrik ev sağlanması çağrısı yapıldı.

02.04 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde İsrail konusu gündeme gelince tartışmanın hararetlendiği ve gerginlik yaşandığı iddia edildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki işgalini sürdürdüğü Refah kentinde çıkışına izin verilmediği için mahsur kalan, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan olduğunu iddia ettiği 5 Filistinliyi ve kuzeyde bir Filistinliyi öldürdüğünü itiraf etti.

00.00 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'nin Filistin Devleti'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, adil ve kalıcı barışın bölgesel ve uluslararası bir gereklilik haline geldiğini söyledi.

- GAZZE VE BATI ŞERİA'DA DURUM

İsrail'in 8 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı ve iki yıl süren saldırılar, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkesle durmuştu.

Gazze'deki saldırılarda 69 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 170 binden fazlası yaralandı. BM, yeniden inşa maliyetini yaklaşık 70 milyar dolar olarak hesaplıyor.

Aynı dönemde Batı Şeria'da, yerleşimciler ve İsrail güçlerinin saldırıları sonucu 1080 Filistinli öldü, 11 binden fazla kişi yaralandı, 20 bin 500'den fazla kişi gözaltına alındı.