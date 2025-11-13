İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2547
  • EURO
    49,3476
  • ALTIN
    5704.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 çocuğu katletti
Dünya

Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 çocuğu katletti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli 2 çocuk hayatını kaybetti.

AA13 Kasım 2025 Perşembe 20:07 - Güncelleme:
Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da 2 çocuğu katletti
ABONE OL

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentine bağlı Beyt Ummar beldesinde 2 çocuğa ateş açtı.

Saldırıda 2 çocuğun da hayatını kaybettiği ve İsrail ordusu tarafından naaşlarına el konulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, beldeyi askeri bölge ilan etti.

Haberde olaya ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

İSRAİL ORDUSU İTİRAF ETTİ

Öte yandan İsrail ordusu, gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yasa dışı Karmei Zur yerleşimi yakınında 2 Filistinli'yi öldürdüğünü itiraf etti.

Açıklamada İsrail ordusunun ateş açarak öldürdüğü Filistinlilerin silahlı olduğu, yasa dışı yerleşim çitlerini aşmaya çalıştığı; İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere molotof kokteyli attığı öne sürüldü.

ÖNERİLEN VİDEO

Kağıthane'deki patlama güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.