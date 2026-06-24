Katil İsrail ordusu Batı Şeria'da ateş açtı: 1 Filistinli şehit oldu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Cenin kentinin batı kesimindeki Yamun beldesine baskın düzenledi.

Filistinlilere ait bir evin etrafını saran İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açtığı, olayda bir Filistinlinin şehit olduğu aktarıldı.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.