Katil İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyenlere saldırdı: Çok sayıda şehit var

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 21 Filistinlinin şehit olduğu ve 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta insani yardım için bekleyen Filistinlilere İsrail askerleri ateş açtı.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 21 Filistinlinin şehit olduğu, 50 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 809'a, yaralıların sayısı da 5 bin 249'a çıktı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda 17 yıl önce İsrail hapishanelerinde doğan Filistinli Yusuf şehit oldu

Gazze'de 10 yaşındaki Muhammed Muslih, sözde insani yardım dağıtım noktalarından yiyecek almaya giden babasının peşinden gitti ancak uğradığı saldırı sonucu bacağından oldu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 21 Filistinli hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Filistinli yetkililer, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin yürütülen müzakerelerin "çökmenin eşiğinde" olduğunu ifade etti.

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 39 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hamas, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Sincil kasabasında bir Filistinliyi darbederek öldürmesinin, İsrail'in faşist planlarını ortaya koyduğunu belirtti.

01.00 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım sevkiyatını kısıtlamasının "hayati tehlike" oluşturduğu uyarısında bulundu.

00.53 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus kentinde düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da olduğu 4 kişi şehit oldu.

00.20 İspanya'nın başkenti Madrid'de toplanan Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti. Filistin halkıyla dayanışma içinde olan bazı sivil toplum örgütlerinin çağrılarıyla Madrid'deki Sol Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail karşıtı gösteri düzenledi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 575 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 879 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 13 kişi yaşamını yitirdi, 24 bin 838 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 766'ya, yaralıların sayısı da 5 bin 44'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.