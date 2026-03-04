İSTANBUL 14°C / 3°C
Dünya

Katil İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıya devam ediyor: Şehitler var

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda iki Filistinlinin şehit olduğu bildirildi.

4 Mart 2026 Çarşamba 16:25
Katil İsrail ordusu, Gazze'ye saldırıya devam ediyor: Şehitler var
Hastane kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre Mahir Harb Semmur ile Muntasır Sa'da Semmur'un cenazeleri Nasır Hastanesine getirildi.

Görgü tanıkları, iki Filistinlinin İsrail ordusunun Beni Suheyla beldesinde açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 633 kişinin şehit edildiği, 1703 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam şehit sayısının 72 bin 117'ye, yaralı sayısının 171 bin 801'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

