İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4555
  • EURO
    48,7011
  • ALTIN
    4976.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail ordusuna Kassam darbesi: Yasin-105 ile bozguna uğradı
Dünya

Katil İsrail ordusuna Kassam darbesi: Yasin-105 ile bozguna uğradı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde İsrail ordusuna ait iki Merkava tankını Yasin-105 roketleriyle vurduklarını açıkladı.

AA24 Eylül 2025 Çarşamba 20:28 - Güncelleme:
Katil İsrail ordusuna Kassam darbesi: Yasin-105 ile bozguna uğradı
ABONE OL

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze kentine hava ve kara saldırıları düzenleyen İsrail birliklerinin hedef alınmasına ilişkin bilgi verildi.

Filistinli direnişçilerin, "İsrail'in iki yıldır işlediği soykırımın yanı sıra Gazze kentini işgal etme, kentteki Filistinlileri göçe zorlamasına karşı mücadelelerini sürdürdüğü" ifade edildi.

MERKAVA TANKINA YASİN-105 ROKETİ

İsrail ordusunun konuşlandığı Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde İsrail ordusuna ait iki Merkava tipi tankın Yasin-105 roketleriyle gün içinde hedef alındığı aktarıldı.

Tanklarda bulunan İsrail askerlerinden ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 419 Filistinli hayatını kaybetti, 167 bin 160 kişi de yaralandı.

İsrail tankına "Yasin 105" roketi: Kassam Tugaylarının gazabından kaçamadılar

"Musa'nın Asası" havaya uçurdu

İsrailli esirden Trump'a mesaj: Netanyahu'nun bizi öldürmesine izin vermeyin
  • israil
  • yasin 105
  • kassam tugayları

ÖNERİLEN VİDEO

Mersin'de ters yönde dehşet! Ters yönde ölümle burun buruna

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.