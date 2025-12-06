İsrail'de ordunun zorunlu hizmet süresini uzatmayı değerlendirmesi ve askere alım sayısını artırmasına rağmen savaş gücü açığının ciddi boyutta olduğu bildirildi.



Söz konusu açık, 8 Ekim 2023'te başlayan ve çoğu çocuk ile kadın olmak üzere 70 binden fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 171 binden fazlasının yaralandığı Gazze saldırılarının yükünden kaynaklanıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ismi açıklanmayan bir güvenlik yetkilisi, ordunun binlerce ek askere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yetkili, mevcut durumun, halihazırda görev yapan askerler üzerinde ağır bir yük oluşturduğu uyarısında bulundu.

Hizmet süresinin uzatılmasının sorunu çözmeyeceğini vurgulayan yetkili, "Askere alınacak 'öğrenci havuzunu' genişletmek yerine yükü halihazırda görev yapanların üzerine yüklüyoruz. Dolayısıyla zorunlu askerlik hizmetinin uzatılması, savaş gücü açığını kapatamayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail Ordu Komutanlığı, ekim ayından bu yana 36 aylık askerlik süresini yeniden yürürlüğe koymaya hazır olduğunu açıklamış, ancak yasa tasarısına ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle süreç ertelenmişti.

- HAREDİLERİN ASKERE ALINMASI TARTIŞMASI

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Ultra-Ortodoks Yahudiler'in (Haredi) askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Hükümetin askere alınmaya uygun yaklaşık 80 bin Haredi erkekten yaklaşık 24 binine askerlik celbi gönderdiği, temmuz itibarıyla 2025-2026 askerlik yılı için "havuz" olarak tanımlanan grubun geri kalanına emir göndereceği kaydedilmişti.

Haredilerin askerlikten muaf tutulmasını sağlayacak bir yasanın çıkarılmaması nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları hükümetten istifa ettiğini açıklamış, meclis oturumlarını boykot etmeye başlamıştı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de "güvensizliğin" insani yardımları engellemeye ve hayatları tehlikeye atmaya devam ettiğini bildirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 1 yıldır İsrail tarafından alıkonulan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

02.08 İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine bağlı Madma beldesine düzenlenen baskında, İsrail ordusunun attığı göz yaşartıcı gazdan etkilenen 20 günlük Filistinli bir bebek boğulma tehlikesi atlattı.

00.35 Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Filistin Temsilcisi Nestor Owomuhangi, ateşkese rağmen Gazze'de insanların hala hayatta kalma ile belirsizlik arasında mücadele verdiğini belirtti.

00.05 Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, İsrail'in Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın tek yönlü olarak açılacağına ilişkin açıklamasından derin endişe duyulduğu aktarılarak, barış planının tam olarak uygulanmasına yönelik çağrıda bulunuldu.

- GAZZE'DE İSRAİL SOYKIRIMI

ABD ve İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve büyük insani yardım kuruluşları yerine Gazze'de insani yardımları söz konusu vakıf üzerinden dağıtmaya çalışmış, vakıf, ekim ayında faaliyetlerini durdurmadan önce ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

Gazze'de bu vakfa ait insani yardım merkezleri yakınında bekleyen çok sayıda Filistinli, İsrail ordusunun ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, ateşkese kadar, 27 Mayıs'tan sonra 2 bin 610 kişi yaşamını yitirmiş, 19 bin 143 kişi yaralanmıştı.

Gazze'de 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra ise İsrail, hem düzenlediği saldırılar hem de üzerinde uzlaşılan miktarda insani yardımın bölgeye girişini engelleyerek anlaşmayı ihlal ediyor.

İsrail, ABD desteğiyle, 8 Ekim 2023'te Gazze'de geniş çaplı bir savaşı başlatmıştı. Bu saldırılarda 70 binden fazla Filistinli hayatını kaybederken, çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık 171 bin kişi yaralandı.