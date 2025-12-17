İSTANBUL 14°C / 4°C
Dünya

Katil İsrail ordusunda kaos! Toplu istifa depremi kapıda

İsrail ordusunda komuta kademesinin, subay ve erlerin artan istifa taleplerinden sonra 'ordudan toplu istifa olasılığına karşı' uyarıda bulunduğu iddia edildi.

17 Aralık 2025 Çarşamba 08:45
Katil İsrail ordusunda kaos! Toplu istifa depremi kapıda
Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın atamalar konusunda yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle orduda bir tür kaosun hakim olduğu belirtildi.

Savunma Bakanı Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Zamir'in kendisine danışmadan yaptığı üst düzey atamaları askıya aldığına dikkati çekilen haberde, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu, istifa dilekçelerini sunan subay ve astsubayların toplu halde ayrılabileceği sorunuyla karşı karşıya. Şu ana kadar görevlerinden muaf tutulmaları için dilekçe veren subay ve astsubay sayısı 500'e ulaştı."

- İSRAİL ORDUSUNDA İNSAN GÜCÜ KRİZİ

İsrail ordusunda komuta kademesinin üst üste sunulan istifa dilekçelerinden sonra uyarılar yaptığına dikkati çekilen haberde, "Bu da ordunun insan gücünde gerçek bir krizde olduğunu gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Ordudaki insan gücü krizinin tüm yaş ve rütbelerde baş gösterdiği, düzenli orduda görev yapan askerlerden daha fazla istifa dilekçelerinin gelebileceğinin öngörüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunda istifa dilekçesi veren 500 kişinin yedek subaylardan değil düzenli görevdeki subaylardan oluştuğu aktarılan haberde, özellikle Gazze savaşında maaşların düşük kalmasına bağlı olarak istifa taleplerinin oluştuğu kaydedildi.

Haberde, "Ordu, binlerce subay ve astsubayı düzenli olarak hizmete devam etmeye ikna etmekte zorlanıyor, bunun sonucunda ordunun seviyesinde bir düşüş bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

