Dünya

Katil İsrail savaşı Lübnan'a taşıdı! Çok sayıda ölü var

İsrail ordusunun, Lübnan'da düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 06:55 - Güncelleme:
Katil İsrail savaşı Lübnan'a taşıdı! Çok sayıda ölü var
Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde 4 katlı bir binayı bombaladı.

El-Metrebe Mahallesi'nde bombalanan binada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başkent Beyrut'un güneyindeki Aramun beldesi ve es-Sadiyat bölgesinde de bombalanan 2 binada yaralılar olduğu belirtildi.

Yerel basının Sağlık Bakanlığına dayandırdığı haberlerde, İsrail'in Aramun ve Sadiyat bölgelerindeki söz konusu saldırıları sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

NNA, İsrail ordusunun ayrıca başkent Beyrut'un doğusundaki Hazmiye bölgesinde bir oteli hava saldırısıyla bombaladığını, bölgeye çok sayıda itfaiye aracının gönderildiğini aktardı.

İsrail ordusu, güneydeki Nebatiye kentine bağlı et-Tayri ve Kunin beldeleri yakınlarını da bir hava saldırısıyla hedef aldı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart Pazartesi gününün ilk saatlerinde yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

