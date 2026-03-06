İran'a ABD ile ortak saldırı başlatan İsrail'in Lübnan'a saldırıları ise beşinci gününde.

İsrail ordusu, 2 Mart'tan beri yoğun saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şu ana kadar 26 dalga hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.



Ordudan yapılan açıklamada, gece boyunca Beyrut'ta Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen komuta merkezleri ve çok katlı binaların vurulduğu kaydedildi.

Beyrut'ta Hizbullah'a yönelik geniş çaplı saldırıların düzenlendiği belirtilen açıklamada, bir komuta merkezi ve insansız hava aracı (İHA) deposunun vurulduğu savunuldu.

Açıklamada, komuta merkezlerinin Hizbullah tarafından "gelecekte" İsrail'e saldırı düzenlemek için kullanılacağı iddia edildi ve saldırıların süreceği tehdidinde bulunuldu.

LÜBNAN SAĞLIK BAKANLIĞI: İSRAİL SALDIRILARINDA ÖLÜ SAYISI 123'E, YARALI SAYISI 683'E YÜKSELDİ

Lübnan, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini açıkladı.

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlunun, İsrail ordusunun kara işgalini genişlettiği Lübnan'da hafif yaralandığı bildirildi.

İsrail basını, Lübnan'da kara saldırılarına yeniden girişen İsrail ordusunda askerlik yapan Maliye Bakanı Smotrich'in oğlunun, bugün çıkan çatışmada yaralandığını yazdı.

Bakan Smotrich'in ailesi de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada oğullarının durumunun iyi, yarasının ise hafif olduğu duyuruldu.

Smotrich'in, Lübnan'ı karadan işgal saldırıları yürüten bir birlikte askerlik yapan oğlunu uğurladığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

İşte dakika dakika yaşananlar:

İsrail'in 2 Mart'ta Lübnan'a başlattığı saldırılardan bu yana 65 binden fazla sivil Suriye'ye geçti

İsrail ordusu, kara işgalini genişletmek için yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'dan yapılan roket saldırısı sonucu 5'i ağır 8 askerinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 94 artarak 217'ye, yaralı sayısının ise 798'e yükseldiğini açıkladı

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, 2 Mart'tan itibaren saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın doğusundaki Beka bölgesinde çok sayıda köy için saldırı tehdidinde bulundu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'den Lübnan'ın savaşa sürüklenmemesi için Maskat'tan ilgili taraflar nezdindeki diplomatik ağırlığını kullanmasını talep etti.

İsrail'in Lübnan'daki beldelere düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyi ile doğusundaki beldelere yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi.

09.23 İsrail ordusu, 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 26 dalga halinde hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

07.54 İsrail savaş uçakları, Beyrut'un güney banliyösü ve Lübnan'ın güney ile doğu bölgelerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

03.00 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

02.09 Lübnan, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 123'e, yaralı sayısının ise 683'e yükseldiğini açıkladı.

02.03 İsrail ordusu, kara işgalini genişletmeye başladığı Lübnan'ın güneyinde 1'i ağır, 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

00.20 İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladığı Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi.

00.00 İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail ordusunun saldırılarına maruz kalan Lübnan'a tam destek verdiğini açıkladı.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye, yaralıların ise 638'e yükseldiğini açıklamıştı.