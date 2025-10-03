İSTANBUL 23°C / 16°C
Dünya

Katil İsrail vicdanlara engel olamıyor... Sumud'un ardından Özgürlük Koalisyonu yola çıktı

Gazze'deki ablukayı delmek için yola çıkan Sumud Filosu'na saldırarak aktivistleri gözaltına alan soykırımcı İsrail, vicdanlara engel olamıyor. İşgalci İsrail 50'yi aşkın gemiye el komasının ardından henüz 11 gemiden Özgürlük Koalisyonu Filosu, İtalya'dan Gazze'ye doğru yola çıktı. Gemilerde gazeteciler, sağlık çalışanları ve insani yardım malzemeleri yer alıyor.

AA3 Ekim 2025 Cuma 22:24 - Güncelleme:
Katil İsrail vicdanlara engel olamıyor... Sumud'un ardından Özgürlük Koalisyonu yola çıktı
Özgürlük Koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun İsrail tarafından yasa dışı olarak alıkonulmasının ardından yola çıkan 11 geminin daha Gazze'ye doğru ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, 11 gemiden oluşan Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun Girit açıklarında seyrine devam ettiği aktarıldı.

Gemilerde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu kaydedilen açıklamada, Özgürlük Koalisyonu Filosu'nda çok sayıda gazeteci ve sağlık çalışanlarının yanı sıra insani yardım ve tıbbi malzeme bulunduğu ifade edildi.

Özgürlük Koalisyonu Filosu'ndaki gemilerin isimleri şöyle:

Abd Elkarim Eid, Al-Awda, Alaa Al-Najjar, Anas Al Sharif, Vicdan (Conscience), Gaza Sunbird, Ghassan Kanafani, Leila Khaled, Milad, Soul of My Soul, Umm Saad.

