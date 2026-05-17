17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
  • Katil İsrail yemek dağıtım noktalarını hedef aldı: Ölü ve yaralılar var
Dünya

Katil İsrail yemek dağıtım noktalarını hedef aldı: Ölü ve yaralılar var

Katil İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bir yemek dağıtım noktasını hedef alması sonucu en az 3 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

AA17 Mayıs 2026 Pazar 14:03 - Güncelleme:
Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Deyr el-Belah'ın kuzeyinde, Aksa Şehitleri Hastanesi yakınlarında bulunan bir evin avlusunda kurulan hayır amaçlı yemek dağıtım noktası İsrail'e ait insansız hava aracından (İHA) atılan iki füze ile vuruldu.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, saldırının Aksa Şehitleri Hastanesi yakınında büyük paniğe yol açtığını, yaralıların olayın ardından hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında insani yardım ve gıda dağıtım faaliyetleri de sık sık hedef alınıyor.

