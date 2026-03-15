İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Mart 2026 Pazartesi / 28 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7138.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
Katil İsrail zor durumda! Netanyahu'dan Zelenski talebi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'ın insansız hava araçlarına (İHA) karşı savunma işbirliğini ele almak için Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den telefon görüşmesi talebinde bulunduğu bildirildi.

15 Mart 2026 Pazar 08:02
ABONE OL

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş sürerken, İsrail basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

"Times of Israel" haber sitesine konuşan bir İsrailli yetkili; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den telefon görüşmesi talebinde bulunduğunu söyledi. Söz konusu yetkili, talep edilen görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermekten kaçındı. Bir diğer İsrail haber sitesi "Ynet" ise, Netanyahu'nun Zelenski ile Ukrayna'nın yıllardır mücadele ettiği İran İHA'larına karşı savunma işbirliğini görüşmek istediğini duyurdu.

İSRAİL'İN SAVUNMA FÜZELERİNİN AZALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İran'ın İsrail'e füze ve İHA'larla gerçekleştirdiği misilleme saldırılarının bazılarının önlenememesi, İsrail'in savunma yeteneklerini tartışmaya açmıştı. ABD merkezli haber sitesi Semafor, ABD'li hükümet yetkililerine dayandırdığı haberde, İsrail'in elindeki önleyici savunma füzesi stokunun kritik derecede azaldığı iddiasını gündeme taşımıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

4 kilo altın çalan hırsızlara baskın: O anlar polis kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.