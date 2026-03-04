Katil İsrail'de barbarlıkta sınır yok: Belde ve kente baskın

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Batı Şeria'daki onlarca yerleşime girerek, bazı beldelerin girişlerini askeri kontrol noktaları ve toprak setlerle kapattı.



Baskınların Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil ve Beytüllahim, kuzeyinde ise Kalkilya, Selfit, Tulkerim, Tubas, Nablus, Cenin, Ramallah ve El-Bire kentlerindeki çok sayıda belde ve köyü kapsadığı kaydedildi.



Ordunun girdiği bölgelerde bazı evleri boşaltarak "askeri karargaha" dönüştürdüğü ifade edildi.

Filistinlilere ait evleri basan İsrail askerlerinin onlarca kişiyi gözaltına alarak sorguladığı aktarıldı ancak gözaltına alınanların sayısına ilişkin net bilgi verilmedi.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

