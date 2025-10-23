Türkiye'nin Gazze ateşkesi sürecindeki etkin rolü ve bölgedeki diplomatik ağırlığını artırması, İsrail basınında yankı buldu. İsrail medyası, Ankara'nın Kıbrıs'taki gelişmelere yönelik artan tepkisini "bölgesel gerilimin yeni cephesi" olarak nitelendirdi. Türkiye'nin üçlü ittifaka karşı tutumu Tel Aviv'de endişe oluşturdu.

İsrail basınında yer alan analizlerde, Türkiye'nin İsrail karşıtı çizgisini sürdürdüğü ve bu kapsamda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRK) ile kurulan askeri iş birliğini hedef aldığı ileri sürüldü.

Haberlere göre Ankara, İsrail savunma sistemlerinin GKRK'ye konuşlandırılmasını, "Türkiye'yi çevreleme girişimi" olarak değerlendiriyor.

Haberde, Türkiye'nin Gazze Şeridi'nde ve Suriye'de varlığını genişletmeye çalışarak İsrail'in etrafında bir "boğma halkası" oluşturmak istediği öne sürüldü.

İsrail medyasına göre, Türkiye'nin tepkisi sadece Gazze politikasıyla sınırlı kalmadı; Ankara, Kudüs'e yönelik eleştirilerini artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eksenine kaydırdı.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ RAHATSIZLIĞA YOL AÇTI

Başkan Erdoğan yönetiminin, İsrail'in Yunanistan ve GKRK ile kurduğu üçlü savunma hattını "bölgesel dengeyi bozucu" bir adım olarak gördüğü ifade edildi.

Haberlerde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçtiğimiz günlerde TRT'ye verdiği röportajda, İsrail-Yunanistan-GKRK ittifakının dağıtılması çağrısında bulunduğu belirtildi.

İsrail basını, Türkiye'nin tepkisinin özellikle İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Barak MX hava savunma sistemlerini GKRK'ye konuşlandırmasıyla başladığını aktardı.

Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Merkezi ve Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü'nden Türkiye uzmanı Dr. Hai Eitan Cohen Yanrojak da, üçlü ittifaka dair değerlendirmesinde, "Türkler, Kıbrıs ve Yunanistan aracılığıyla İsrail'i ülkeleri için bir tehdit olarak göstermeye çalışıyor. Onlara göre Gazze'ye giriş, Lübnan, Suriye ve ardından Türkiye'nin işgalinin habercisiydi. Tüm bunlara, savaş sırasında İsrail'in Kıbrıs'ta bir toprak satın alma kampanyası da eklendi. Bunu, Yahudilerin 'Filistin'deki Araplara yaptıkları gibi' sessiz bir işgalle toprak satın aldıkları izlenimi veriyorlar" ifadelerini kullandı.

İsrail basını, Türkiye'nin son dönemde GKRK'deki askeri faaliyetleri "Siyonist işgal" olarak nitelendirdiğini yazdı.