Katil İsrail'de Türkiye telaşı: Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeyi planlıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin askeri ve bölgesel yükselişi, İsrail merkezli Kanal 14 televizyonunda düzenlenen bir programda derin bir endişeyle masaya yatırıldı.

Programda değerlendirmelerde bulunan Orta Doğu uzmanı Yoni Ben Menachem, Türkiye'nin bölgede bir süper güç olma yolunda ilerlediğini belirterek İsrail yönetimini Ankara'nın artan gücünü artık görmezden gelmemesi konusunda uyardı.

"TÜRKİYE SÜPER GÜÇ OLMA YOLUNDA"

Orta Doğu uzmanı Menachem, Ankara'nın stratejik silahlanma sürecine dikkat çekerek çarpıcı iddialarda bulundu. Menachem, "Türkiye bölgede süper güç olma yolunda ilerliyor. Silahlar ve uzun menzilli füzelerle donanıyorlar." ifadelerini kullandı.

STÜDYODA SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

Programın en dikkat çekici anlarında Ben Menachem, Ankara'ya yönelik iddialarını daha da ileriye taşıdı. Türkiye'nin bölgesel hamlelerinin askeri gücün ötesinde bir projeksiyon içerdiğini savunan İsrailli uzman, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeyi planlıyorlar" dedi.

Bu sözlerin ardından stüdyoda adeta soğuk rüzgarlar eserken Menachem, Ankara'ya karşı atılan siyasi adımların güvenlik riskleri doğurduğunu ve İsrail hükümetinin bu durumu derinlemesine analiz etmesi gerektiğini vurguladı.

ANKARA-TEL AVİV HATTINDA YENİ GERİLİM POTANSİYELİ

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın sözde "Ermeni soykırımı" meselesine ilişkin atabileceği olası adımların bölgesel dengeleri sarsabileceğini belirten Ben Menachem, bu durumun Ankara ile Tel Aviv arasındaki tansiyonu daha da yükselteceğini öngördü. İsrailli uzman, İran ve Türkiye ekseninde yaşanan gelişmeleri ise "çok katmanlı bir güvenlik çemberi" olarak nitelendirdi.

"TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

Değerlendirmelerinin sonunda İsrail yönetimine net bir çağrıda bulunan Ben Menachem, sahadaki gerçek güç dengelerine göre hareket edilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'yi artık görmezden gelemeyiz. Hesaplarımızı gerçekler doğrultusunda yapmalıyız" uyarısında bulundu.