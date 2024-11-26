Katil İsrail'den 24 saatte 3 katliam! Gazze'de şehit sayısı 44 bin 249'a yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 417. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 417 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 249'YA YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 14 artarak 44 bin 249'a yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 417 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 14 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 249'a, yaralı sayısının da 104 bin 746'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadının başlamasıyla Filistinli çiftçileri hedef alan 400'den fazla saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 1410 Filistinli ailenin nüfustan silindiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit olanların sayısı son 24 saatte 14 artarak 44 bin 249'ya yükseldi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda ikisi çocuk, 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail'in güvenli bölge ilan ederek Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na göçe zorladığı Filistinlilerin, sahilde kurdukları derme çatma çadırlar deniz suyunun yükselmesiyle sular altında kaldı.

İsrail'in, güvenli bölge olduğunu ilan ederek Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine göçe zorladığı Filistinlilerin sığındıkları sahilde kurdukları derme çatma çadırları deniz suyu bastı.

Fransa'da Filistin'e destek gösterilerine öncülük yapan derneklerden EuroPalestine'in başkanı Olivia Zemor, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı tutuklama emrinin, onlara destek verenler için "uyarı" niteliğinde olduğunu söyledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerleri, Birzeit Üniversitesi'ne düzenlediği baskında iki öğrenciyi gözaltına aldı

05:50 İsrail ordusunun Gazze Şeridinin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinlinin şehit olduğu, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

02:34 Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkesinin "Gazze Şeridi'ni işgal edebileceğini ve etmesi gerektiğini" savunarak, "İşgal kelimesinden korkmamıza gerek yok" dedi. İsrail'in "gönüllü göçü teşvik etmesi gerektiğini" söyleyen Smotrich, bu sayede Gazze nüfusunun 2 yıl içinde yarıdan aza indirilebileceğini iddia etti.

01:37 İsrail'in Gazze şehrinin doğusundaki Et-Tuffah mahallesinde bir eve düzenlediği bombalı saldırıda 3 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

00:58 Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünde (UNESCO) Kültür ve Acil Durumlar Direktörü Krista Pikkat, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 69 kültürel varlık ile Lübnan'daki 34 kültürel miras alanının etkilendiğini bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 211 Filistinli şehit oldu, 104 bin 567 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 378'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 804 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.