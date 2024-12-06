Katil İsrail'den 24 saatte 3 katliam! Gazze'de şehit sayısı 44 bin 612'ye yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 427. gününde sürüyor.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 44 bin 612'ye yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 427 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
06:20 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde, 50 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu.
03:00 İsrail'in, iki ayı aşkın süredir yoğun saldırılar sırasında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu Filistinlilerden 34'ünü serbest bıraktığı, Filistinlilerin üzerinde işkence belirtileri görüldüğü bildirildi.
00:00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) "İsrail Gazze'de soykırım işliyor" diyen raporunu kabul etmediklerini ve İsrail'in soykırım suçunu işlediği sonucuna ulaşmadıklarını bildirdi.
İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.
İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli öldü, 105 bin 538 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.
Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.