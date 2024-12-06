Katil İsrail'den 24 saatte 3 katliam! Gazze'de şehit sayısı 44 bin 612'ye yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 427. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 427 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 44 BİN 612'YE YÜKSELDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 44 bin 612'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 427 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 32 kişinin hayatını kaybettiği, 95 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 580'e, yaralı sayısının da 105 bin 739'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde yaşayan binlerce Filistinli, saldırıların yoğunlaşması ve son sığınma merkezlerinin de hedef alınması nedeniyle göç etmek zorunda kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de, Ekim 2023-Aralık 2024 döneminde DSÖ tarafından planlanan 273 misyonun yüzde 58'inin reddedildiğini, iptal edildiğini veya engellendiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 32 artarak 44 bin 612'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesine baskın düzenleyerek hasta ve sağlık personelini dışarı sürdüğü bildirildi.

İtalya ve Filistin'deki basın meslek odalarının temsilcileri, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere saldırıları dışında hem Filistinli gazetecilere hem de bölgeyi dışarıdan takip etmek isteyen gazetecilere uyguladığı baskı, şiddet ve sansüre karşı ortak tepki gösterdi.

Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi Direktörü Dr. Thomas Greminger ile G7, G20 ve BRICS Araştırma Grupları İcra Direktörü John Kirton, Gazze Şeridi'nde ilk adımın ateşkes olması gerektiğini söyledi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve iş insanı Musk Gazze'deki İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik çalışmaları görüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki 8 hastanın tıbbi tahliyesinin gerçekleştiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail'in uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki sağlık şartlarının "kriz halinin ötesinde" olduğunu bildirerek, buradaki insanların gıda, temiz su ve güvenli bir yer bulabilmek için mücadele ettiğini belirtti

İsrail askeri araçları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi çevresinde ilerleyerek hastaneyi tamamen muhasara altına aldı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya beldesinde yerinden edilmiş bir ailenin sığındığı evi bombalaması sonucu en az 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi enkaz altında kaldı.

06:20 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde, 50 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu.

03:00 İsrail'in, iki ayı aşkın süredir yoğun saldırılar sırasında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu Filistinlilerden 34'ünü serbest bıraktığı, Filistinlilerin üzerinde işkence belirtileri görüldüğü bildirildi.

00:00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) "İsrail Gazze'de soykırım işliyor" diyen raporunu kabul etmediklerini ve İsrail'in soykırım suçunu işlediği sonucuna ulaşmadıklarını bildirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli öldü, 105 bin 538 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.