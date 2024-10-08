Katil İsrail'den 24 saatte 8 katliam... Şehit sayısı 42 bine dayandı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 368. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN 368 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI 41 BİN 965'E YÜKSELDİ

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda şehit sayısı son 24 saatte 56 artarak 41 bin 965'e çıktı.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 368 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "8 katliamda" 56 kişinin öldüğü, 278 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 965'e, yaralı sayısının 97 bin 590'a yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 41 bin 965'e çıktı.

İsrail keşif uçağının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde yer alan su dolum istasyonunda sivillerin toplandığı alanı bombalaması sonucu 8 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinliler, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana dayattığı kısıtlama ve topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle kendi bahçelerinde zeytin hasadını gerçekleştiremiyor.

Malezya, uluslararası topluma, Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail'e karşı harekete geçme ve birlik olma çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "İsrail'in yanındayız" dedi.

İsrail ordusunun Gazze kentinin orta kesiminde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Aksa Şehitleri Hastanesi morgundan alındı. Yakınını kaybeden Filistinliler üzüntü yaşadı.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Cori Bush, İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana, "trajik, soykırıma varan bir kabus yaşatmaya" devam ettiğini söyledi.

Fransa Başbakanı Michel Barnier, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla düzenlenen programdaki konuşmasında, daha önce İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ismini her anışında katılımcıların ıslık ve yuhalama tepkileri ile karşı karşıya kaldı.

Güney Afrikalı yazar ve aktivist Dr. Firoz Osman, İsrail'in her zaman "bölgesel hakimiyeti" hedeflediğini belirterek, "Siyonistlerin amacı her zaman sadece Filistin'i, Lübnan'ın bir kısmını, Suriye'nin bir kısmını ve Ürdün'ün bir kısmını değil, tüm bölgeyi kontrol etmek ve hakimiyet altına almaktı." dedi.

ABD'de Filistin destekçileri, Washington ve New York'ta, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail tarafından öldürülen sivilleri anmak için gösteriler düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile Orta Doğu'daki son gelişmeleri ele aldı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), 7 Ekim 2023'ten bu yana kuruluşlarının Gazze'deki Filistinlilere '5,6 milyondan fazla tıbbi destek' sağladığını açıkladı.

Kolombiya'da bir araya gelen onlarca kişi, Filistin'e destek amacıyla ABD büyükelçiliğine doğru yürüyüş düzenleyerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek verdi.

Filistin'in Erbil Başkonsolosu Nazmi Hazuri, Filistin ve Gazze'de yaşanan çatışmalar sırasında Irak'a hiçbir Filistinli mültecinin gelmediğini belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı ve Filistin'in özgürleşmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'de Filistinli gruplarla yaşanan çatışmalarda 1 askerin öldüğünü, 1 askerin de ağır yaralandığını duyurdu.

06:22 ABD'nin New York kentinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla gösteri düzenlendi. New York sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler polisin sert müdahalesiyle karşılaştı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

05:23 Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 1. yılı dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyarak Plaza de Mayo'da bir araya gelen binlerce gösterici, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınayıp Filistin'e desteklerini gösterdi.

05:15 İsrail'in Gazze'de 1 yıldır süren soykırımı, Peru'nun başkenti Lima'da toplanan Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Filistin bayrakları ve dövizler taşıyan göstericiler Filistin'e desteklerini göstermek ve İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınamak için şehrin sokaklarında yürüyüş düzenledi.

04:28 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin İsrail'e geniş çaplı siber saldırılar düzenleme çağrısının ardından hackerların İsrail'deki spor sitelerine sızdığı iddia edildi.

02:44 Eski İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Emekli General Giora Eiland, İsrail'in Gazze ya da Lübnan'da tam bir zafer elde edemeyeceğini belirterek, "Askeri baskının Gazze ve Lübnan'da tek başına kurtuluşu sağlayabileceğine inanmaya devam etmek talihsizliktir" dedi.

02:33 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin birçok noktasına havadan ve karadan düzenlediği saldırılarda 50 Filistinlinin şehit olduğu, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'de 1 yıldır süren soykırımı, Meksika'nın başkenti Mexico City'de toplanan Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Kentteki ABD Büyükelçiliği'nin önünce toplanan göstericiler dev Filistin bayrağı açarak Gazze'ye desteklerini gösterdi.

Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi. Başkent Amsterdam'daki merkezi tren istasyonunda yerel saatle 18.30'da toplanan göstericiler, "Özgür Filistin", "Soykırımcı İsrail", ve "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.

06:00 Hollanda'daki tren istasyonlarında, İsrail'in saldırıları ve Gazze'de bir yıldır süren soykırımı protesto etmek ve Filistin'e destek vermek amacıyla oturma eylemleri düzenlendi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 909 Filistinli şehit oldu, 97 bin 303 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.