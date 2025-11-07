Katil İsrail'den ABD ile Gazze'de ''saldırı özgürlüğü'' müzakeresi

Yedioth Ahronoth gazetesinin çeşitli alanlardaki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin beklenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına eklenmek üzere Washington'dan bir mutabakat zaptı için Trump yönetimiyle görüşmeler yürütüyor.

İsrail'in bu adımı, Gazze'de Filistinli grupların silahsızlandırılması ve Arap ile İslam ülkelerinden oluşan bir uluslararası barış gücünün bölgeye konuşlandırılmasını içeren BMGK kararının ardından, İsrail ordusunun Gazze'de "özgürce hareket etmesini" amaçlıyor.

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın silahsızlandırılamaması halinde İsrail ordusunun Gazze'de saldırılarını sürdüreceğine ilişkin açık bir taahhüdün söz konusu karara eklenmesini ve "gelecekteki herhangi bir tehdit karşısında hareket özgürlüğünün kapsamını tanımlamak" istiyor.

Gazze için önerilen mekanizma, Washington yönetiminin, İsrail'e Hizbullah'a karşı hareket özgürlüğü tanıyan bir dipnot yayınladığı 2006'daki Lübnan ateşkes anlaşmasındaki mekanizmaya benziyor, ancak bu durum İsrail hükümeti içinde ciddi anlaşmazlıklara yol açıyor.

Netanyahu hükümeti koalisyonundaki Dini Siyonizm Partisinden bakanlar ABD'lilerle devam eden müzakereler konusunda çekincelerini dile getirirken, konu henüz İsrail'in Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmedi.

İsrail hükümetindeki sağcı kesimler, uluslararası kararların İsrail ordusunu kısıtlamasından ve barış gücüne veya Filistin Yönetimi'ne saha yetkileri vermesinden endişe ediyor.

Öte yandan, ABD'nin Netanyahu'nun talep ettiği garantileri verip vermeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

Analistlere göre, Netanyahu ABD'den garanti alarak iktidar koalisyonundaki ortaklarını sakinleştirmeye ve siyasi bir krizi önlemeye çalışıyor. Söz konusu garanti, İsrail'in BMGK kararını ihlal etmesi halinde olası yaptırımlara karşı bir garanti teşkil edecek.

ABD basınında 4 Kasım'da çıkan haberlerde, Washington yönetiminin BMGK'nin bazı üyelerine, Gazze'de en az iki yıl süreyle uluslararası bir güç kurulmasını öngören bir karar tasarısı gönderdiği bildirilmişti.

Adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, taslak kararın gelecek günlerde BMGK üyeleri arasında yapılacak müzakerelerin temelini oluşturacağını, sonrasında da oylanarak yürürlüğe girmesinin ve ocak ayına kadar Gazze'ye ilk birliklerin konuşlandırılmasının hedeflendiğini belirtmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

04.57 ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Uluslararası İstikrar Gücü'nün (ISF) "çok yakında" sahada faaliyet göstermeye başlayacağını söyledi.

04.11 İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nde uluslararası barış gücü kurulması kararının çıkması halinde yaptırımlara maruz kalmadan "Gazze'deki saldırılarını sürdürmesini" sağlayacak garantiler almak için ABD ile müzakere ettiğini yazdı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail'in gıda, barınma ve sanitasyonla ilgili acil ve temel malzemeleri içeren 107 insani yardım girişi talebini reddettiğini belirtti.

00.27 UEFA Avrupa Ligi'ndeki Aston Villa-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde İsrail'in uluslararası futboldan men edilmesini isteyen binlerce kişi İngiltere'nin Birmingham kentinde protesto gösterisi düzenledi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.