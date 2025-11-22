Katil İsrail'den açık ateşkes ihlali! Hamas duyurdu: Yerle bir ediyor

İsrail ordusu 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşması uyarınca Gazze'nin doğusunda Sarı Hat adı verilen bölgeye çekilmişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin yaklaşık yüzde 50'lik kısmını oluşturan bu bölgede geniş çaplı bir yıkım sürdürüyor.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in kendi kontrolü altındaki bu bölgelerde bulunan yerleşim yerleri ve binaların yıkımına yoğunlaştığını dile getirdi.

İsrail'in Gazze'de saldırılarda ayakta kalan kentsel yapıları sistematik olarak yıkıma uğrattığını kaydeden Kasım, bunun ateşkes anlaşmasının açık ihlali olduğunu vurguladı.

Kasım, anlaşmanın garantörlerine bu ihlallerin durdurulması için ciddi bir şekilde harekete geçme çağrısı yaptı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 7 artarak 69 bin 733'e yükseldi.

İsrail askerlerinin ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerindeki saldırılarında 3 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda bir milletvekilinin de aralarında bulunduğu 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki 4 kentte hava saldırıları ve topçu atışlarının yanı sıra konut ve tesislerin yıkımını yoğunlaştırarak, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürdü.

02.15 İtalya'nın Bologna kentinde binlerce kişi, yerel ekip Virtus ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı arasındaki Euroleague basketbol maçı öncesinde sokağa döküldü. Polis ile göstericiler arasında gerilla savaşını andıran çatışmalar yaşandı.

01.41 Fas'ta çok sayıda kişi, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlal ederek sivilleri hedef alan saldırılarını kınamak için gösteri düzenledi.

01.00 Birleşmiş Milletler (BM), işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından şiddet seviyesinin artırıldığı uyarısında bulunarak, bunun "derinden endişe verici" olmaya devam ettiğini belirtti.

00.50 Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekiplerinin, İsrail ordusunun aylar süren soykırım saldırılarında yıkılan evlerin enkazı altında kalan Filistinlilerin cansız bedenlerini çıkarma çalışmalarının ilk aşamasına, yalnızca bir adet ekskavatörle başlayacağı bildirildi.

- GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.