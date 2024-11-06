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Dünya

Katil İsrail'den Beyrut'un güneyi için yeni saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesindeki 6 nokta için saldırı tehdidinde bulundu.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 16:50 - Güncelleme:
Katil İsrail'den Beyrut'un güneyi için yeni saldırı tehdidi
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımlarda, 3'ü Hureyk Mahallesi ve El-Leyleki bölgesinde, 3'ü de Burc el-Baracine'de olmak üzere 6 noktayı işaret etti.

Haritalarda belirtilen binalarda ve komşu binalardaki tüm sakinleri uyardıklarını ifade eden Sözcü, paylaşımında, İsrail ordusunun söz konusu bölgelere yönelik "agresif bir şekilde hareket edeceği" tehdidinde bulundu.

Söz konusu bölgelerde Hizbullah tesisleri olduğunu öne süren Adraee, "Kendinizin ve aile üyelerinizin güvenliği için bu binaları ve çevresini derhal boşaltmalı ve en az 500 metre uzağa gitmelisiniz." ifadelerini kullandı.

- DAHİYE EN SON 2 KASIM'DA HEDEF ALINMIŞTI

İsrail ordusu şiddetli hava saldırıları düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine son olarak 2 Kasım'da saldırı düzenlemiş, Dahiye bölgesinde bir apartmana saldırıda 1 kişi ölmüş, 15 kişi yaralanmıştı.

İsrail savaş uçakları 1 Kasım'da ise Dahiye'nin Gubeyri, Kefaat, Seyyid Hadi Otoyolu, Mucteba, eski havalimanı yolu, Tehvita el-Gadir, Ruveys, Harik ve Muraycih bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

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