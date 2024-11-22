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Dünya

Katil İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine şiddetli bir dizi hava saldırısı düzenledi.

AA22 Kasım 2024 Cuma 11:33 - Güncelleme:
Katil İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Dahiye bölgesine yönelik saldırıları sabah saatlerinde de sürdü.

Saldırılarda başkentin güneyindeki Hades bölgesi hedef alındı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Hades ve Hureyk bölgelerindeki bazı binalar ve çevresi için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Bu bölgelerde Hizbullah tesislerinin bulunduğunu iddia ederek İsrail ordusunun "yakın gelecekte" bu noktalara saldırı düzenleyeceğini belirten Adraee'nın bu uyarısının ardından bölgedeki insanları uyarmak ve tahliyeyi hızlandırmak için havaya ateş açıldığı duyulmuştu.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 905'i kadın ve çocuk, 214'ü sağlık çalışanı olmak üzere 3 bin 583 kişi öldü, 15 bin 244 kişi yaralandı.

  • İsrail ordusu
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  • hava saldırısı

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