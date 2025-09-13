Katil İsrail'den Filistinlileri göçe zorlamak için insanlık dışı plan

İsrail ordusu, Gazze kentindeki Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla konut ve çok katlı binaları hedef alan saldırılarını sürdürüyor.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısında bulunan Ebu Rasas binasını hedef alarak yerle bir etti, kentin kuzey batısındaki Kerame bölgesinde bulunan "Kule 5" isimli çok katlı binanın üst katlarını bombaladı.

Kentin Ayidiyye Caddesinde "Abdullatif" ailesine ait çok katlı binayı yıkan İsrail ordusu, başka bir ev için de saldırı öncesi tahliye uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Nasr Mahallesinde birkaç kattan oluşan Ayiş binasını yerle bir etti.

Görgü tanıkları, AA muhabirine, İsrail'in Ayiş binasını şiddetli saldırılarla hedef aldığını ve binanın yakınında bulunan "Ebu Dan" ailesine ait evin de yıkıldığını söyledi.



İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Cela Caddesinde "Belha" ailesine ait birkaç katlı evi bombaladı.

Gazze kentinde İsrail ordusunun gün boyu yüzlerce yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı binalar için saldırı öncesi tahliye uyarısında bulunması siviller arasında paniğe yol açtı.

- İSRAİL, GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLAMAK İÇİN BİNALARA SALDIRILAR DÜZENLİYOR

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentinde Filistinlileri göçe zorlamak amacıyla sivil yerleşim yerlerini hedef aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze kentindeki yerleşim bölgelerini, özellikle de yoğun sivil nüfusa sahip olan yerleri istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bazı evleri ve yerleşim alanlarını kasıtlı olarak bombalayıp, bölge sakinlerini yaşadıkları trajik insani koşulları hiçe sayarak, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerine doğru kaçmaya zorluyor." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 756 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 59 kişi de yaralandı.



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrailli güvenlik şeflerinin, hükümet yetkililerine Gazze kentinin işgalini amaçlayan saldırıların İsrailli esirlerin ölümüyle sonuçlanacağı uyarısında bulunduğu kaydedildi.

04.08 Tunus'tan Küresel Sumud Filosu'na katılacak tekneler, ülkenin kuzeyinde yer alan Binzert kentine hareket etmeye başladı.

03.28 ABD basını, Mossad'ın Katar'a karadan bir operasyona karşı çıkması nedeniyle İsrail'in Doha'daki Hamas heyetini hava saldırısıyla hedef aldığını iddia etti.

02.11 Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Mısır ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

01.00 Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Sözcüsü Olga Cherevko, İsrail tarafından Gazze kentine ölüm cezası verildiğini, insanların terk etmek ya da ölmek arasında bırakıldığını belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında 12 bin 206 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 18 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 2 bin 479 kişi öldürüldü, 18 bin 91 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 64 bin 756 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 59 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.