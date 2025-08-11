Şifa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, hastane yakınlarında gazetecilerin olduğu çadırı hedef aldı.

Saldırıda Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka ile 3 kameraman şehit oldu.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamayla Enes es-Şerif'in öldürüldüğünü kabul etti.

Açıklamada, "Şerif'in Hamas'ta hücre lideri olarak görev yaptığı ve İsrail'e roket saldırıları planladığı" gerekçesiyle hedef alındığı iddia edildi.

AL JAZEERA: GAZETECİLERE YÖNELİK SUİKAST, GAZZE İŞGALİ ÖNCESİ SESLERİ SUSTURMAYA YÖNELİK UMUTSUZ BİR GİRİŞİM

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail'in Gazze'de gazetecilerini planlı şekilde hedef alarak öldürmesini "Gazze işgali öncesi sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişim" olarak nitelendirdi.

Al Jazeera televizyonundan, İsrail ordusunun Gazze kentinde Şifa Hastanesi çevresindeki gazeteci çadırını doğrudan hedef alan saldırıda, muhabirleri Enes eş-Şerif ile Muhammed Kurayka'nın da aralarında bulunduğu 5 gazetecinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla yapılan açıklamada, "Gazetecilerin planlı şekilde hedef alınarak öldürülmesi, Gazze işgali öncesinde sesleri susturmaya yönelik umutsuz bir girişimdir. Saldırının sorumluluğu tamamen İsrail ordusu ve hükümetine aittir." denildi.

HAMAS: GAZETECİLERİN SUSTURULMASI, GAZZE'DEKİ BÜYÜK KATLİAMIN ÖN HAZIRLIĞIDIR

Hamas, İsrail'in Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ile Muhammed Kurayka'nın aralarında bulunduğu beş gazeteciyi doğrudan hedef alarak katletmesini "faşist işgal ordusunun cani bir suikastı" olarak nitelendirdi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05.11 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'yi işgal planını ele alarak, İsrail'e verdiği kararlı destekten dolayı Trump'a teşekkür etti.

04.12 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinde bir evi hedef alması sonucu aynı aileden 7 Filistinli hayatını kaybetti.

04.10 Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail ordusunun Gazze'de Şifa Hastanesi yakınlarındaki gazeteci çadırına düzenlediği saldırıda aralarında Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka'nın da bulunduğu 5 gazetecinin öldürülmesini şiddetle kınadı.

03.59 İsrail ordusu, Gazze'de çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurarak, yoğun hava ve topçu saldırıları düzenledi.

03.52 Güney Amerika ülkesi Arjantin'de toplanan binlerce kişi İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara tepki gösterdi.

03.05 İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi çevresinde bulunan gazeteci çadırına düzenlediği doğrudan saldırıda hayatını kaybeden Al Jazeera muhabiri Enes eş-Şerif'in, öldürülmeden önce kaleme aldığı vasiyeti yakınları tarafından yayımlandı.

02.38 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail, bebek, çocuk, kadın, yaşlı ve hasta demeden yaptığı soykırımın görülmesini engellemek için gazetecileri hedef alıyor, hem insanlığı hem gerçeği yok etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

02.14 Gazze'deki hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'nin işgaliyle ilgili sarf ettiği cümlelerin kamuoyunu yanıltma çabası olduğunu belirtti.

00.50 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazetecinin daha hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 237'ye yükseldi.

00.45 İsrail ordusunun, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınlarında gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda 2'si Al Jazeera muhabiri 5 gazeteci hayatını kaybetti.

- İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 100'ü çocuk olmak üzere 217 Filistinli açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.