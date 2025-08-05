Katil İsrail'den Gazze'de açlık soykırımı! 8 kişi daha şehit oldu

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Burş, son 24 saatte biri çocuk 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiğini, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 94'ü çocuk 188'e yükseldiğini kaydetti.

- GAZZE "AÇLIKTAN" ÖLÜYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 933 Filistinli hayatını kaybetti, 150 bin 27 kişi yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 87 Filistinli şehit oldu, 644 kişi yaralandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, uluslararası toplumun, iki devletli çözümün sağlanması için harekete geçmemesi halinde "geriye tanıyacak bir Filistin'in kalmama riski" olduğunu söyledi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte biri çocuk 8 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamının işgaline karşı olduğu söylenen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "darbe girişimine öncülük ettiği" imasında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hasta Dostları Hastanesi doktorlarından Fevvaz el-Hüseyni, İsrail'in Gazze'ye dayattığı açlık nedeniyle benzeri görülmemiş dramatik ve trajik bir durum yaşadıklarını söyledi.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesine karar verdiği aktarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geleceği bildirildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in açlık politikalarının neden olduğu su kirliliği ve yetersiz beslenme sonucu bölgede nadir görülen Guillain-Barre sendromu (bir tür felç) vakalarının hızla arttığını ve bunun "endişe verici" bir yayılmaya dönüştüğünü bildirdi.

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9'u insani yardım bekleyen toplam 20 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze kentinde yaşayan 12 yaşındaki Fadi Ebu Halime, kas erimesi hastalığıyla mücadele ederken İsrail'in süren saldırıları ve uyguladığı abluka nedeniyle şiddetli yetersiz beslenme yaşıyor. Savaşla birlikte derinleşen gıda ve ilaç krizi, Fadi'nin sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleşmesine neden oldu. Daha önce durumu stabil olan çocuk, ağır kilo kaybı ve fiziksel zayıflıkla karşı karşıya kalırken, Gazze'deki sağlık sistemi çökmenin eşiğine geldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği saldırı sonucu çıkan yangında 6 yaşındaki Muhammed Mustafa Ma'ruf yanarak yaralandı. Ailesiyle birlikte Gazze kentindeki Yermuk Stadyumu'na sığınan Muhammed, hayati öneme sahip ilaçlara erişimin olmadığı bölgede tedavi olmayı bekliyor.

İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazze kentindeki Hasta Dostları Hastanesi'nde tedavi gören 3 yaşındaki Muhammed Mehre ile 4 yaşındaki kardeşi Uday Mehre, ağır yetersiz beslenme nedeniyle hayati tehlike altında. İsrail'in sürdürdüğü abluka ve kapalı tuttuğu sınır kapıları, gıda ve ilaç girişini engelleyerek Gazze'deki açlık krizini derinleştiriyor. Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede, Mehre kardeşler yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'e "Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderdiği bildirildi.

06.36 ABD'nin New York kentindeki Manhattan bölgesindeki Trump International Hotel önünde, Gazze'deki İsrail saldırılarını ve Filistinlilerin aç bırakılmasını protesto gösterisine katılan ve aralarında çok sayıda Yahudi aktivistlerin de olduğu aktivist, New York Polis birimi memurları tarafından gözaltına alındı.

06.24 ABD'nin New York kentinde bir araya gelen Filistin yanlıları, İsrail'in Gazze ablukası ve saldırıları sona erene kadar her gün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi ile ABD'nin BM Daimi Temsilciliği önünde gösteri düzenlemeye başladı.

05.34 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinerek, "Filistin'e destek veren ve Siyonist soykırıma karşı ayaklanan büyük bir kitle sansürlenmeye çalışılıyor. Yahudi halkı da Filistin halkına karşı işlenen bu soykırımın durdurulması için çağrıda bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

05.29 Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail hükümetinin, Gazze'deki esirlerin hayatından tamamen sorumlu olduğunu belirtti. 7 Ekim 2023'ten bu yana esir olan İsrailli askerlerin Hamas tarafından insani koşullarda tutulduğunu ve bu durumun serbest bırakılan İsrailli esirlerin kendi ifadeleriyle de doğrulandığı bilgisini veren Hamdan, "Onlar halkımız ne yiyorsa onu yiyor, ne içiyorsa onu içiyor." dedi.

04.23 İsrail basını, Gazze'deki son ateşkes anlaşması sürecinde, İsrailli siyasi ve güvenlik yetkilileri arasında yapılan gizli bir toplantıda, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hem tüm esirlerin serbest bırakılmasını hem de ateşkesi sağlayabilecek önerileri reddettiğini yazdı.

00.07 Kanada, Gazze'de insani yardım ihtiyaçlarını gidermeye destek olmak için bölgeye havadan yardım ulaştırdıklarını bildirdi.

00.05 İsrail Yüksek Mahkemesi, kabinenin Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden almasını donduran ihtiyati tedbir kararı aldı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine İsrail'in sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara veren uzlaşma, 24 Kasım 2023'te yürürlüğe girdi.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona erdi. İsrail, ateşkesi kalıcı hale getirecek ikinci aşama için müzakerelerde yeniden ayak sürüdü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.