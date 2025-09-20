Katil İsrail'den Gazze'ye ağır bombardıman! En az 40 Filistinli şehit oldu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21'i kuzeydeki Gazze kentinden olmak üzere 40 Filistinli şehit oldu.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzey, güney ve orta kesimlerinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları ve sivillerin olduğu toplanma alanlarını hedef aldı.

Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde bulunan Filistin Stadyumu yakınlarına düzenlenen bombardımanda 3 Filistinli şehit oldu.

İsrail ordusunun, Rimal Mahallesi'ndeki bir grup sivili hedef aldığı hava saldırısında da 2 Filistinli şehit oldu, 3 kişi yaralandı.

Kentin güneyindeki Sabra Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı, Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava Mahallesi'nde Kudüs Hastanesi çevresinde İsrail'e ait quadcopter tipi bir insansız hava aracından atılan bomba nedeniyle 2 sağlık görevlisinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'in, Gazze kentinin kuzeybatısında En-Nasr Mahallesi'ndeki El-Feyruz Kuleleri ile Er-Rimal Mahallesi yakınlarındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli şehit oldu.

Gazze kentindeki Şati Mülteci Kampı'nda Tevhid Camisi yakınında bir çadırın bombalanması sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, Susi Kavşağı çevresine düzenlenen topçu saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda Filistinli "Şeref" ailesinin evine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli şehit oldu. İsrail'in topçu ateşi ve hava saldırılarına hedef olan kampta çok sayıda Filistinli de yaralandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesi ile güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bazı binalar ve tesisler bomba yüklü insansız araçlarla imha edildi.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir evi hedef aldığı hava saldırısında ise 3 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze'nin çeşitli mahalle ve bölgelerine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi de Gazze kentindeki hastanelere getirildi.

Kuzeyde Gazze kentine saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Gazze Şeridi'nin orta ve güney bölgelerini de vurmaya devam ediyor.

- GAZZE ŞERİDİ'NİN ORTA KESİMİNDE SİVİLLERİN TOPLANIĞI ALANLAR VE ÇADIRLAR VURULDU

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde Azzayiza Caddesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlenen saldırıda 2 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Yine Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Sarrar Kavşağı yakınlarında sivil bir grubun hedef alındığı saldırıda 1 Filistinli şehit oldu, 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş kişilerin çadırına insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda da 1 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine düzenlenen İsrail bombardımanında ise 5 kişi öldü.

- GAZZE ŞERİDİ'NİN GÜNEYİNDE YARDIM BEKLEYENLERE ATEŞ AÇILDI

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta, insani yardım bekleyenlere açılan ateşte 2 kişi, kentin kuzeybatısındaki Karara beldesine düzenlenen saldırıda da 1 kişi şehit oldu.

Han Yunus'un batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin kaldığı bir çadıra düzenlenen saldırıda ise 2 kardeş şehit oldu, yaralananlar oldu.

İsrail ordusunun Han Yunus ve Refah'ın farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren 5 Filistinlinin cenazesi Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere ulaştırıldı.

Sağlık kaynakları, Refah kentindeki Şakuş bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilere ateş açıldığını, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

01.21 Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, İsrail'in "tek taraflı eylemleriyle" Orta Doğu'da iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı uyarısında bulundu.

00.21 Fas, Yemen ve Lübnan'da yüz binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım yapmasını ve aç bırakma politikasını protesto etmek için gösteriler düzenledi.

00.08 İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bin 174'e, yaralananların sayısı ise 166 bin 71'e yükseldi.

00.05 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 21'i kuzeydeki Gazze kentinden olmak üzere 40 Filistinli hayatını kaybetti.

00.00 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda görüştüğü Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a, Filistin Devleti'ni 22 Eylül'de tanıma niyetinde olduğunu söyledi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 174 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 71 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 622 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 30 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 514'e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 431 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.