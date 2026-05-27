  • Katil İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! 4 Filistinli hayatını kaybetti
Katil İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı! 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin merkezine düzenlediği saldırıda en az 4 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 22:58 - Güncelleme:
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze kentindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi.

Saldırı sonrası binada ağır hasar oluşurken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre en az 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıda Gazze'de Hamas'ın "iki üst düzey üyesinin" hedef alındığı iddia edildi.

İsrail ordusunun dün Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında Hamas'ın askeri kanadının komutanlarından Muhammed Avde'nin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail'in ateşkesten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 910'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

6 kişi bir boğayı zor zapt etti: Bir tekmeyle yere serdi

