İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail'den Gazze'ye saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Katil İsrail'den Gazze'ye saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlediği iki ayrı saldırıda üç Filistinliyi 'silahlı' oldukları iddiasıyla öldürdüğünü açıkladı.

AA14 Mart 2026 Cumartesi 23:40
Katil İsrail'den Gazze'ye saldırı! 3 kişi hayatını kaybetti
ABONE OL

İsrail ordusunun açıklamasında, "Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir paraşütlü alay gücünün, silahlı kişiler ve askeri altyapıyı gözlemlemek amacıyla saldırı düzenlediği" belirtildi.

Açıklamada, saldırıda "silahlı" olduğu gerekçesiyle bir Filistinlinin ateş açılarak öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca açıklamada dün Han Yunus bölgesinde düzenlenen saldırıda Hamas'a bağlı olduğu ileri sürülen iki kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 658 kişi hayatını kaybederken, 1754 kişi yaralandı.

İsrail'in, ABD desteğiyle, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.