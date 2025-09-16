Katil İsrail'den Gazze'yi topyekun işgal! Kara harekatı başladı: En az 38 Filistinli şehit oldu

Katil İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal için kara saldırılarına başladığını bildirdi.

Ordundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze kentine yönelik kara saldırılarının başladığı belirtildi.

Kara saldırılarına şu an için 2 tümenin katıldığı, üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağı ifade edildi.

Saldırılara Gazze kentinin kenar mahallelerinde başlandığı, ilerleyen günler ve haftalarda şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davası duruşmasında Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını bildirmişti.

İsrail yönetimi, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin bulunduğu Gazze'nin kuzeyini zorla boşaltmak istiyor.

Bunun için ise 1 milyona yakın Filistinlinin büyük kısmının sığındığı Gazze kentini işgal ederek buradakileri güneye sürmeyi hedefliyor.

Filistinlilerin Gazze'nin güneyine göçmeleri halinde, kuzeye bir daha dönmeleri zor gözüküyor. İsrail yönetimi, defalarca yayımladığı sözde ve zorla yerinden edilmeyi içeren "tahliye bildirilerinde" Filistinlilerin saldırılar bittikten sonra Gazze'nin kuzeyine dönebileceklerine ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmiyor.

ESİRLERİN AİLELERİ ENDİŞELİ

Gazze kentindeki hava saldırılarının yoğunlaştığı yönündeki haberlerin ardından İsrailli esir yakınlarının kurduğu çatı platformdan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bu akşam Gazze'ye yoğun saldırılara başlandığı yönündeki haberlerden derin endişe duyduk. Gazze'de 710. gece, hayatta kalmayı başaran esirlerin son gecesi olabilir. Cesetlerin bulunup defnedilmeleri için de son gece olabilir." ifadesi kullanıldı.

Gazze kentinde halen çok sayıda canlı esir olduğuna değinilen açıklamada, Netanyahu'nun esirleri, siyasi kaygılar uğruna kasıtlı olarak kurban etmeyi seçtiği kaydedildi.

Açıklamada, İsrailli esirlerin hayatından Netanyahu'nun sorumlu olduğu ve İsrail halkının esirler ile askerlerin kurban edilmesini bağışlamayacağı aktarıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları ve İsrail Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı belirtildi. İsrail'e "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi"nin yükümlülükleri ile bağdaşmayan tüm faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılan raporda, BM üyesi ülkelere de soykırıma karşı harekete geçme tavsiyesinde bulunuldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İsrail ordusunun Gazze kentini işgal için başlattığı kara saldırılarının "sorumsuzca ve dehşet verici" olduğunu belirtti.

İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, "siyasi amacı olmayan bir askeri harekat" olarak nitelendirdiği Gazze kentine başlatılan kara saldırılarını eleştirdi.

Lüksemburg hükümeti, Filistin Devleti'ni tanımaya hazırlandığını açıkladı.

Fransa'da Sosyalist Partinin (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure'un, belediye binalarında Filistin bayrağının dalgalanmasını istemesi tartışmaya yol açtı.

İsrail, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonunun Gazze Şeridi'nde soykırım işlediğine yönelik raporuna tepki gösterdi.

Gazze kentini işgal için saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 1 milyon Filistinliyi açlık ve katliamlarla göçe zorluyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) kıdemli Orta Doğu diplomatı James Moran, AB üyesi tüm ülkelerin İsrail'e silah tedarikini yarın itibarıyla durdurması gerektiğini belirterek, Avrupa'da bu yönde güçlü bir kamuoyu olduğuna işaret etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası duruşmasında, Gazze kentine şiddetli saldırılar başlattıklarını söylediği bildirildi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, La Vuelta bisiklet yarışının final etabının İsrail karşıtı gösterilerden dolayı durdurulmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın, İspanya ve Başbakan Pedro Sanchez'e yönelik suçlayıcı sözlerine tepki gösterdi.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan filo kapsamındaki gemilerin 1-2 gün içerisinde Akdeniz'de buluşacağını, bir aksilik olmaması halinde yaklaşık 2 hafta içerisinde insani yardımlarla Gazze'ye ulaşmasını planladıklarını kaydetti.

İsrail'in yoğun kuşatma ve kısıtlamalarla temel gıda erişimini engellediği Gazze Şeridi'nde, 6 aylık bebek Fehd el-Mısri yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. El-Mısri'nin cenazesi, defin işlemleri için Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal için gece boyu düzenlediği şiddetli saldırılarının ardından Gazze kentindeki Filistinlilere yeni sürgün emri yayımladı.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 1'i çocuk 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının İsrail'i "tepki vermeye zorlayacağını" savundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını belirterek, tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 35'i Gazze kentinde olmak üzere 38 Filistinli şehit oldu.

Hamas, ABD Başbakanı Donald Trump'ın, Hamas'ın İsrailli esirleri "canlı kalkan olarak kullandığı" yönündeki açıklamasıyla "Siyonist propagandanın tarafgirliğini yaptığını ve Gazze'deki etnik temizliği göz ardı ettiğini" belirtti.

Axios'a konuşan iki İsrailli yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun söylemlerinden yola çıkarak Trump yönetiminin kara harekatını desteklediğini ancak bunun mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve hızla hayata geçirilmesini istediğini belirtti.

Saldırılar ardından Al Jazeera'ya konuşan Filistinliler "İnsanlar sahile ve sokaklara doğru akın ediyor. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz" dedi.

Bölgedeki yerel kaynakların aktardığına göre Gazze'ye yönelik son geniş çaplı saldırıda en az 12 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

08.10 Times of Israel'in aktardığına göre İsrail ordusu, dün gece başlayan saldırılardan ötürü Gazze'den şu ana kadar 350 binden fazla Filistinlinin ayrıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze kentine yönelik bombardımanını sürdürdüğünü belirterek, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için zamanın daraldığını söyledi.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz: Gazze yanıyor. Görev tamamlanana kadar pes etmeyeceğiz ve geri adım atmayacağız.

05.41 Hamas'tan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "rehinelerin canlı kalkan olarak kullanılacağı" yönündeki iddiasının siyonist propagandanın önyargısını yansıttığı belirtilerek, "Gazze Şeridi'ndeki rehinelerin kaderi, terörist Netanyahu hükümetinin elindedir. Gazze Şehri'ni hedef alan sistematik yıkım ve faşist imha kampanyası, rehinelerin hayatlarını da doğrudan tehlikeye atmaktadır" denildi.

04.06 İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze kentini işgal ederek İsrailli esirleri kurban etmeyi seçtiğini ve bu gecenin onların son gecesi olabileceğini belirtti.

02.52 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Gazze başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri görüştüğü belirtildi.

01.47 İsrail ile Hamas arasında esir takası amacıyla yürütülen dolaylı müzakerelerde arabuluculuk yapan Filistin asıllı Amerikalı iş adamı Bishara Bahbah, ABD Başkanı Donald Trump'ın son saatlerde Gazze'deki savaşın sona ermesi konusunda daha ciddi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise umursamaz davrandığını belirtti.

01.05 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk 49 Filistinli hayatını kaybetti.

00.23 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucu yükselen dumanlar ve attığı aydınlatma fişeği sınır bölgesinden görüntülendi.

- İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 905 Filistinli hayatını kaybetti, 164 bin 926 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 354 kişi yaşamını yitirdi, 52 bin 885 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 497'ye çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 182 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.