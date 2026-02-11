İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Şubat 2026 Çarşamba / 24 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6468
  • EURO
    52,055
  • ALTIN
    7101.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Katil İsrail'den ''Hamas'' bahaneli sinsi Gazze hedefi
Dünya

Katil İsrail'den ''Hamas'' bahaneli sinsi Gazze hedefi

Soykırımcı İsrail ordusunun, 'Hamas'ı zor kullanarak silahsızlandırmak' bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırı planı hazırladığı iddia edildi.

AA11 Şubat 2026 Çarşamba 07:27 - Güncelleme:
Katil İsrail'den ''Hamas'' bahaneli sinsi Gazze hedefi
ABONE OL

İsrail basınından The Times of Israel'de yer alan haberde, "ateşkes anlaşması gereğince Hamas'ın silahsızlandırılması planının uygulanmasına ilişkin sürecin belirsizliğini koruduğu" ileri sürüldü.

İsrailli yetkililerin, Hamas'ın silah bırakmasının İsrail ordusunun müdahalesi olmadan mümkün olmayacağı görüşüne, giderek daha fazla yaklaştığı iddia edildi.

Saldırıların başlaması halinde, önceki saldırılara göre daha geniş kapsamlı saldırılar yapılacağı ve artık Gazze'de İsrailli esirlerden kaynaklanan kısıtlamanın olmadığına işaret edildi.

İsrail'in, müdahale edilmemesi halinde Hamas'ın Gazze'de iktidarını ve askeri kapasitesini koruyarak güçlendireceğine inandığı belirtildi.

Üst düzey bir İsrailli güvenlik yetkilisinin, Hamas'ın kendi isteğiyle silah bırakmayacağı değerlendirmesi doğrultusunda İsrail ordusunun Hamas'ı silahsızlandırmak bahanesiyle askeri harekete geçme ihtimalinin arttığını söylediği aktarıldı.

Son haftalarda İsrail Savunma Kuvvetleri Güney Komutanlığının, İsrail yönetiminin Hamas'ın zorla silahsızlandırılması yönünde talimat vermesi ihtimaline karşı Gazze Şeridi'nde çeşitli operasyon senaryoları üzerinde planlamalar yürüttüğü öne sürüldü.

Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından geçen 4 aylık sürede İsrail ordusunun anlaşmayı 1620 kez ihlal ettiği, saldırılarda en az 573 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1553 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de sokak ortasında dehşet: Polis memuru ve eşi darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.