Katil İsrail'den Hamas'a tehdit: Anlaşma olmazsa...

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Zamir, Güney Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Yaniv Asor ile Gazze Şeridi'ndeki durumu değerlendirdi.

Gazze'deki gelişmeleri değerlendiren Zamir, yakın zamanda kesin bir dönemece ulaşmak üzere olduklarını ve Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin bir anlaşmanın yapılmayacağının birkaç gün içinde ortaya çıkacağını kaydetti.

Birkaç gün içinde ateşkes olmaması durumunda Hamas'ı tehdit eden Zamir, şunları dile getirdi:

"Anlaşma yapmamız durumunda askeri güçler siyasi iradenin belirlediği hatta uygun bir şekilde konuşlanacaktır. Ancak, anlaşmaya ulaşamazsak güneydeki komutanlığa savaşını yoğunluğunu ve alanını olabildiğince genişletme konusunda talimatım olur. Bu durumda yeni bölgelere gireriz ve bugüne dek yaptığımız gibi operasyonlarımızı sürdürürüz."



İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont, İsrail'in Gazze'de insani yardıma yönelik uyguladığı ablukaya son vermesi çağrısında bulundu.

02.41 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Majed Bamya, bölgede acil bir ateşkesi ve bunun için Mısır, Katar ve ABD'nin arabuluculuk çabalarını desteklediklerini söyledi.

02.26 İsrail ordusunun, dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 85 Filistinli şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

02.21 İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği siyasi koordinatörü Reut Shapir Ben-Naftaly, İsrail'in gıda, bebek maması, ilaç ve kritik malzemelerin" Gazze'ye girişini desteklemeye devam edeceğini söyledi.

01.34 İsrail'e Yunanistan üzerinden askeri amaçla kullanılacak demir çelik götürülmesini engellemek amacıyla Pire Limanı'nda eylem yapıldı.

00.20 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Geçici Maslahatgüzarı Dorothy Shea, ABD vatandaşı Filistinli Sayf Musallat'ın öldürülmesini "suç ve terör eylemi" olarak tanımladı.

00.15 İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas Hareketi'ne birkaç gün içinde ateşkese ilişkin anlaşma olmaması durumunda saldırıların yoğunlaştırılarak daha geniş bir alana yayılması tehdidinde bulundu.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 386 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 77 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 7 bin 568 kişi yaşamını yitirdi, 27 bin 36 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 838'e, yaralıların sayısı da 5 bin 575'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.