Katil İsrail'den isyan ettiren Gazze açıklaması! Göz göre göre yalan

Gazze Şeridi'nde açlıktan derisi kemiklerine yapışmış halde ölen çocuk, yetişkin Filistinlilerin fotoğraf ve görüntülerine rağmen İsrail ordusu, bölgede kıtlık yaşanmadığını iddia etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), Gazze'de kıtlık yaşandığını inkar ederken "insani durumu istikrara kavuşturmak" adına önlemler alınması gerektiğini kabul etti.

İsrail basınına konuşan üst düzey ordu yetkilisi, "açlık sorunu tespit etmediklerini" ileri sürdü.

Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde gıdaya erişimde zorluklar olabileceğini ve son dönemde Gazze Şeridi'ndeki sivillere ulaşan yardım miktarında önemli bir düşüş olduğunu kabul eden yetkili, insani yardımların Gazze'ye girmesi konusunda herhangi bir sorun olmadığını öne sürerek asıl sorunun dağıtım mekanizmasında olduğunu söyledi.

İsrail'in "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla yardım dağıtımlarını tekeline alarak Birleşmiş Milletler (BM) dahil hiçbir uluslararası kuruluşun insani yardım dağıtımına izin vermemesine rağmen yetkili, Gazze'deki açlık kriz konusunda BM'yi suçladı.

Yetkili, COGAT'ın BM yetkilileriyle yapılan son toplantılarında, BM'nin bugün 70-80 tır yardım malzemesi dağıtması konusunda anlaşmaya varıldığını ancak pratikte sadece 30 tırın kabul edildiğini söyledi.

COGAT yetkilisi, BM depolarına giden yardım tırlarının neredeyse tamamının Hamas tarafından değil "Gazze'deki çeteler" tarafından yağmalandığını da itiraf etti.

- İSRAİL SALDIRILARI VE AMBARGOSU ALTINDAKİ GAZZE'DE AÇLIK CAN ALIYOR

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler de son günlerde artıyor.

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 78'i çocuk en az 88'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre son iki günde Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle 12'si çocuk olmak üzere en az 33 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06.36 ABD'nin Chicago şehrinde, McNally Capital Merkezi önünde düzenlenen gösteride, katılımcılar Gazze'de yaşanan insani krize dikkat çekmek ve acil yardım talep etmek için yürüyüş düzenledi. Eylemciler, artan insani endişeler karşısında ABD ve İsrail taraflarının sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.

06.09 ABD'nin başkenti Washington DC'de, çok sayıda protestocu ABD Dışişleri Bakanlığı önünde bir araya geldi. Göstericiler, Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi, ABD destekli İsrail askeri operasyonlarının sona erdirilmesi ve insani yardımların hiçbir engelle karşılaşmadan ulaştırılması çağrısında bulundu.

06.06 Filistin için mücadele eden "Shut It Down for Palestine" koalisyonuna üye protestocular, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ikametgahı önünde bir gösteri düzenledi. Göstericiler, Gazze'deki açlığın sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler'in acil ve etkili adımlar atmasını talep etti. Koalisyon üyeleri, "Gazze'yi aç bırakmaya son verin" çağrısında bulunarak dünya kamuoyuna seslendi.

04.32 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda biri müfreze komutanı 3 askerin ağır yaralandığını duyurdu.

03.00 Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed Tayyib, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri ölümcül açlıktan kurtarmak için acil küresel çağrıda bulunarak, İsrail'in sürdürdüğü soykırımı durdurmak için dünya vicdanlarının derhal harekete geçmesini talep etti.

02.06 Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "İnsanlığın, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlar karşısında uyanmasının zamanı geldi. Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar tüm Filistin, Filistinlilere aittir." ifadelerini kullandı.

00.51 İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 21 aydır sürdürdükleri saldırı ve yardım ambargosu nedeniyle açlıktan ölümlerin günden güne arttığı Gazze Şeridi'nde, savaş hedeflerine varmaya çok yakın bir noktada olduklarını iddia etti.

00.04 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İsrail'in saldırılarının ve ablukasının devam ettiği Gazze'ye bir "koridor" açma çabaları için Orta Doğu'da görüşmelere katılacağını bildirdi.

