  
Dünya

Katil İsrail'den Lübnan'a kara ve hava saldırısı: Çok sayıda bölge hedef alındı

Katil İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere yönelik hava ve topçu saldırıları devam ediyor.

AA22 Mart 2026 Pazar 10:37 - Güncelleme:
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Yukarı Nebatiye, Kefer Tebnit ve Nakura beldelerini hedef aldı.

İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Bint Cubeyl beldesindeki Şeyh Salah Gandur Hastanesi çevresine saldırı düzenledi.

Habbuş beldesi ile Nebatiye yolu üzerindeki bir bina da roket saldırısına maruz kaldı.

İsrail ordusu, ülkenin doğusundaki Mişgara beldesine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

Nakura beldesi yakınındaki Labbuna Dağı ise topçu atışlarıyla hedef alındı.

İşte İsrail-Lübnan arasında dakika dakika yaşananlar:

10:37 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesinde seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

10:35 Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen tanksavar füze saldırısında 1 kişinin öldüğü duyuruldu.

06:26 Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerleri ve askeri araçların bulunduğu çeşitli noktaları roket atışlarıyla hedef aldığını açıkladı.

02:52 İran'ın İsrail'e yönelik misillemelerinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "zor bir akşam" geçirdiklerini ifade etti.

00:34 İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden Hizbullah'ın yaptığı öne sürülen havan topu saldırısında iki yedek askerinin yaralandığını duyurdu.

