Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, gece boyunca ülkenin güneyindeki çok sayıda beldeye saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Nebatiye vilayetinde bulunan Kakaiyya Köprüsü'nü şiddetli hava saldırılarıyla hedef alarak yerle bir etti.

İsrail ordusu daha önce de köprünün çevresini hedef almıştı.

İsrail dün de Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise İsrail'in Kasımiye Köprüsü'ne düzenlediği saldırının İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu ifade etmişti.

İşte İsrail-Lübnan arasında dakika dakika yaşananlar:

07:07 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

04:31 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki bir geçiş noktasını daha imha ettiği belirtildi.

03:01 İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran ve Lübnan'daki Hizbullah'a "aralıksız sürdürdükleri saldırıların" birkaç hafta daha devam etmesini beklediklerini söyledi.

01:28 İsrail ordusu, İsrail'in kuzeyi ve Lübnan'ın güneyindeki farklı olaylarda toplam 7 askerinin yaralandığını açıkladı.

00:58 İran ve Hizbullah'ın eş zamanlı ateşlediği füze ve roketlerin ardından İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırına yakın bölgelerde art arda sirenler çaldı.

00:05 Tel Aviv merkezli Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsü (INSS), İsrail vatandaşlarının yüzde 78,5'inin İran'a yönelik saldırıları desteklediğini ortaya koyan kamuoyu araştırmasını paylaştı.