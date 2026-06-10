İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ordunun Lübnan'ın güneyindeki Ansariyye, Gassaniyye ve Yukarı Yukarı Humin beldelerini hedef alacağını bildirdi.

Adraee, Gassaniyye ve Yukarı Humin beldeleri sakinlerinden bulundukları yerlerden en az 1 kilometre uzaklaşmalarını, Ansariyye sakinlerinden ise Zehrani Nehri'nin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail ordusu daha önce de ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde onlarca köy ve belde için saldırı tehdidinde bulunarak halkı göçe zorlamıştı.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

07.48 İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri bombalamaya devam ettiği bildirildi.

00.04 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile İran, Filistin, Lübnan ve Sudan'daki son gelişmeleri ele aldı.