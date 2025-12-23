İSTANBUL 13°C / 7°C
Dünya

Katil İsrail'den sinsi algı girişimi! ''Türkiye bizi kuşatıyor'' şikayeti

Ankara'nın Suriye'deki askeri varlığı Tel Aviv yönetiminde paniğe neden olmaya devam ederken, algı operasyonuna girişen İsrail medyası, Türkiye'nin 'yeni İran' rolüne soyunduğunu, Avrupa Birliği ve İsrail'i hedef alan hamleler yaptığını öne sürdü. AB'ye Ankara'nın engellenmesi çağrısında bulunuldu.

HABER MERKEZİ23 Aralık 2025 Salı 08:04 - Güncelleme:
Katil İsrail'den sinsi algı girişimi! ''Türkiye bizi kuşatıyor'' şikayeti
ABONE OL

Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı İsrail yönetiminde endişe oluştururken, İsrail medyası Ankara'nın tehdit olarak algılanması yönünde haberler yapmaya başladı. Türkiye'nin de kendileri için İran kadar tehlike oluşturduğunu belirterek algı peşinde koşan İsrail medyası, Türkiye'nin Gazze'ye de yerleşerek İsrail'i kuşatmak istediğini empoze ediyor.

İKİ KOLDAN KUŞATMA

Jeruselam Post, "Türkiye, Suriye'deki tartışılmaz varlığının ötesinde, Gazze Şeridi'nde de agresif bir şekilde yerleşerek İsrail'i hem güneyden hem de kuzeyden kuşatacak şekilde konumlanıyor" ifadelerine yer verdi.

AB İÇİN GÜVENLİK TEHDİDİ

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinden Batı'nın rahatsız olmadığını ancak AB için ulusal tehdit olduğunu, Türkiye'yi engellemesi gerektiğini belirten analist Ruth Wasserman Lande, "Türk yayılmacılığı birçok Avrupa ülkesi için ciddi bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturmasına rağmen, uluslararası alanda büyük ölçüde göz ardı edilmektedir" diyerek AB'yi uyarmaya çalıştı.

TRUMP'A İRAN UYARISI

İsrail, İran'ın füze tatbikatının kendisine yönelik saldırının hazırlığı olabileceği gerekçesiyle ABD yönetimini uyardı. Axios'a konuşan üç İsrailli, "İran'dan saldırı ihtimali yüzde 50'nin altında ancak kimse bunun yalnızca bir tatbikat olduğunu söyleyip risk almak istemiyor" dedi. Kaynaklara göre, İsrail Genelkurmay Başkanı, 20 Aralık'ta ABD Merkez Kuvvetler Komutanı'nı arayarak, füze tatbikatından duyulan endişeyi iletti.

